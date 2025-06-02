Навроцкий станет президентом Польши: как он относится к Украине и почему это спровоцирует «политическое землетрясение»

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Так же, как и в 2023 году, когда большие надежды в Украине возлагались на победу Дональда Туска и коалиции вокруг его «Гражданской платформы», так и сейчас — на победу мэра Варшавы Рафала Тшасковского, которого поддерживал Туск. Он не без основания считался более либеральным в своей риторике по отношению к Украине. Несмотря на это, на официальном уровне Украине нужно сейчас воздержаться от комментариев и реакций, свидетельствующих о разочаровании или ожидании какой-то катастрофы в польско-украинских отношениях после победы Кароля Навроцкого, главы Института национальной памяти, которого поддержала оппозиционная «Право и справедливость» (ПиС).

Я проведу здесь четкую аналогию с выборами в США в ноябре прошлого года, которые очень уместны примером. Прагматично и хладнокровно просчитывая заранее, как действовать. Хотя стратегически действия предыдущей и действующей администрации США во многом являются подобными.

Что касается Польши, этот опыт сейчас очень пригодится. Тем более, нам есть на что опереться. В 2022 году ситуативно-политический интерес ПиСа по поддержке Украины совпал с потребностями Украины. И до начала охлаждения двусторонних отношений в 2023 году было почти полтора года плодотворного сотрудничества. У нас есть стратегическая цель — иметь конструктивные, рациональные отношения как с одним политическим лагерем, так и с другим, не выражая на официальном уровне каких-либо преференций ни одному из них.

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Последствия Украины: чего ожидать? Очевидно, что политика Польши будет более правой, консервативной, как видно по определенной радикализации общественных настроений относительно запроса на чувствительные решения. К триггерным темам во время предвыборной кампании окончательно попала и закрепилась тема места украинцев в Польше и украинско-польских отношений в целом, которая стала более разноцветной, чем была до этого. В этом будет точно посложнее. Даже если градус антиукраинской риторики со стороны Навроцкого и ПиСа будет меньше, это совсем не означает, что этот градус уменьшится и на уровне общества.

В Польше в принципе сработал эффект повышенного общественного запроса на такую риторику, поэтому откатить это на бытовом и политическом уровне будет практически невозможно. Поэтому нам точно стоит ожидать антиукраинской риторики в разных смыслах: от сугубо экономического до межчеловеческого относительно места украинцев в Польше, до стратегического уровня — может ли Украина когда-то быть нашим близким партнером, или она наш соперник.

Дальнейшая поддержка со стороны Польши? Пока не изменена правительственная коалиция, а действующим премьером является Дональд Туск, президент за исключением вето на отдельные законопроекты, будет оказывать весьма умеренное влияние на стратегические решения относительно, например, выделения денежной, финансовой или вооруженной помощи Украине. То есть автоматического разворота от нынешней линии поддержки Украины я бы не ожидала.

Первый год каденции Навроцкого будет годом его политического установление как актера. Даже первые полгода покажут, будет ли он больше тяготить, чтобы из кандидата от ПиСа превратиться в самостоятельного политического игрока, будет ли президентом более широкой команды ПиСа, в частности, главы ПиС Ярослава Качиньского, задающего тон всей партийной линии. Это очень важно для украинско-польских отношений. В начале в политической тусовке ПиСа Анджей Дуда тоже воспринимался как кандидат, действующий в ключе партийной линии. В то же время он был достаточно самостоятельным, мог принимать решение и проводить политику, которая далеко не всегда совпадала со взглядами других представителей ПиСа. Поэтому ключевое сейчас: сможет Навроцкий консолидировать вокруг себя небольшой круг сторонников, который позволит ему со временем автономизироваться от политики ПиСа и Качиньского; будет ли он играть роль представителя этой партии и будет, несмотря на свою риторику, действовать в ключе ПиСа?

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Классический пример — отношение к членству Украины в НАТО, которое в Польше, в частности в среде ПиСа, считается аргументом больше в пользу безопасности, чем эскалации. В предвыборной риторике была критика присоединения Украины к НАТО, потому что это будет будто бы эскалировать конфликт с Россией, и Польша от этого пострадает. Все закончилось демонстративным подписанием Навроцкой декларации лидера (националистической и пророссийской партии — ТСН.ua) «Конфедерации» Славомира Менцена (в первом туре президентских выборов занявшего третье место — ТСН.ua). Документ содержал восемь пунктов, в том числе согласие, что будущий президент Польши не подпишет «закон о ратификации вступления Украины в НАТО».

Будут ли в Польше досрочные парламентские? Сейчас у Польши нет сомнений — это политический кризис. Итог этих президентских выборов продемонстрировал чрезвычайную политическую поляризацию общества. Ее следствием будет попытка ПиСа получить максимальные политические дивиденды от победы Навроцкого — способствовать развалу правительственной коалиции в парламенте, что приведет к досрочным парламентским выборам. Это, очевидно, будет их основной целью. На это рассчитывает и Конфедерация.

Ведь результат второго тура президентских выборов в Польше в воскресенье, 1 июня — это не просто результат самого Кароля Навроцкого. Это и более низкая, чем ожидалось, общественная оценка политики и действий действующей правительственной коалиции после полутора лет пребывания у власти. Ощущение, что политика власти не достигла того уровня поддержки среди людей, на которые она рассчитывала, будет способствовать обострению политического кризиса, что вполне может окончиться коалиционным кризисом. Ибо действующая коалиция премьера Туска состоит из партий, которые между собой постоянно ищут компромисс, тогда как ПИС является более консолидированной силой с одной партийной линией.

Застрянет ли Польша в противостоянии между президентским дворцом и правительственной коалицией, когда президент будет блокировать и ветировать решение правительства? Это ключевой вопрос, который будет напрямую влиять на украинско-польские отношения. Более вероятно, мне кажется, что Польша пойдет по пути обострения вплоть до перевыборов. Для Украины это тревожный сигнал, потому что антиукраинская риторика плавно перекатывает во внеочередную парламентскую кампанию. Поэтому этот снежный ком просто по инерции будет увеличиваться и, как показала президентская кампания, эта тема очень политически удобна, потому что она больше о поиске виновных.

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Например, проблемы с безопасностью и обороной можно перебросить на то, что якобы было оказано слишком много помощи Украине, и Польша будет страдать от удара со стороны России. Экономические проблемы с инфляцией, рабочими местами, зарплатой можно перебросить на большое количество украинцев в Польше, которые якобы забирают рабочие места у поляков. То есть это очень удобная с политтехнологической точки зрения тема. И если будут досрочные парламентские выборы, эта антиукраинская риторика просто перевооружится новыми лозунгами и пойдет дальше, что будет способствовать еще большей поляризации польского общества и радикализации украинско-польских отношений.

Что делать Украине? Здесь я вернусь к тому, что отмечала в начале. Не нужно демонизировать ПИС. Для Навроцкого встречи с Зеленским сейчас будут токсичными. Поэтому я бы поначалу советовала активизировать попытки налаживания контактов на рабочем уровне, на уровне функционеров, на уровне неформальных связей. Как Киев это делал и поступает из США. Мне кажется, подобная дипломатия ближайшего президента Зеленского круга лиц с Навроцким могла бы сработать.

Однако нужно помнить, что украинско-польские отношения находятся в режиме взаимного напряжения не из-за персонально Навроцкого, а из-за изменения общественного отношения в Польше к Украине. В этом большую роль, конечно, сыграла соответствующая антиукраинская политическая риторика, раздуваемая с 2023 года. Но соцопрос доказывают, что всплеск симпатий к украинцам был в 2022 году, что очевидно, а потом это пошло на убыль. Поэтому в 2023 году, после победы коалиции Туска, я советовала не возлагать слишком много политических надежд, потому что сейчас польско-украинские отношения во многом диктуются запросом со стороны польского общества.

В частности, со стороны Польши, которую мы видим мало. Польши в провинции, в селах, людей, не имеющих высшего образования. Есть определенный срез, и результаты голосования на этих президентских выборах как раз это подтверждают. Этим общественным запросом объясняется, почему сразу после выборов в конце 2023 — начале 2024 года «Гражданская платформа» не могла себе позволить публичных заявлений в пользу налаживания украинско-польских отношений. И налаживание теплого эмоционального контакта, как было между Варшавой и Киевом в 2022 году, с любым польским президентом уже давно нет и не будет.

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Урок последних нескольких лет состоит также в том, что безопасность и оборонное сотрудничество — это ключевые сферы, которые не вызывают больших споров ни со стороны Варшавы, ни со стороны Киева. меня, может улучшить наши двусторонние отношения, — это совместное производство оружия.

В Польше традиционно были и есть претензии по притяжению Украины во Францию и Германию. Одной из причин взаимного охлаждения отношений между Варшавой и Киевом в 2023 году было то, что Варшава (а тогда у власти был ПиС) не видела, как ей на тот момент казалось, нужной приоритетности для Польши в украинской внешней политике. Основной претензией было то, что отношения с Польшей Украина считает тактически выгодными, но как только ситуация с войной стабилизируется, во внешней политике Киев вернется к традиционной для себя ориентировке на Париж и Берлин.

Потепление в отношениях между Украиной и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем именно так в Польше и трактуется. Правда, поляки здесь упускают момент, что для двустороннего стратегического сотрудничества нужны двое. То есть не только Украина должна определять для себя Польшу приоритетным региональным партнером. Но Польша сейчас очень чувствительно реагирует на то, что вопрос долгосрочного сотрудничества Украина разрабатывает, например, с Германией, Францией или Данией. Первая реакция была на Германию. Речь идет о совместном производстве оружия — 5 млрд евро немецких инвестиций в производство украинского оружия.

Но такой же подход Украина может предложить и Польше, чтобы совместно ремонтировать и производить оружие, которое будет служить обороне и безопасности как Украины, так и Польши в определенный момент. Эта тема мне кажется привлекательной, потому что один из нарративов о внешнеполитических претензиях Польши к Украине — что за свою помощь Украине ни одного фидбека в виде каких-либо достояний, преференций для польского бизнеса, проектов, контрактов и тому подобное, Польша не получает.

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А мы в Киеве понимаем, что эта тема в принципе для всех стран, поддерживающих Украину, одинакова. И Британия, и Франция, и США, и Германия — все думают, сможет ли их бизнес-элита иметь какой-либо доступ или преференции, например, во время реконструкции Украины. Этот вопрос в Польше также часто звучит. Но поскольку по реконструкции сейчас крупных проектов в работе нет, то таким привлекательным проектом является и будет совместное производство оружия, которое, мне кажется, новому президенту Навроцкому Украина вполне могла бы предложить как конструктивное предложение, выгодное и Киеву, и Варшаве.

Дата публикации 12:47, 02.06.25 Количество просмотров 18 Новый президент Польши отвернется от Украины?!