"Найдем способ": Хегсет заинтриговал заявлением об Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет / © Associated Press

Соединенные Штаты намерены и в дальнейшем поддерживать Украину и искать возможности для оказания помощи, необходимой для защиты от российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет после выступления на первом пленарном заседании диалога по безопасности Shangri-La Dialogue, отвечая на вопросы журналистов, передает DRM News.

По словам Хегсета, Вашингтон уже оказал Киеву значительную поддержку и одновременно поощрял европейских союзников увеличивать собственный вклад в помощь Украине.

«Там, где мы могли помочь Украине, мы помогли. Там, где мы могли предоставить Европе возможность делать больше, мы это сделали», — сказал глава Пентагона.

Он отметил, что европейские государства в последнее время существенно активизировали поддержку Украины, а сама украинская сторона демонстрирует высокую эффективность в использовании предоставленных ресурсов.

«Европа активизировала свои усилия, а Украина в этом процессе продемонстрировала такую же, если не большую, эффективность», — подчеркнул Хегсет.

Глава американского оборонного ведомства также подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы Украина сохраняла способность противостоять российскому вторжению.

«Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и найдем способ гарантировать нашу помощь», — заявил министр обороны США.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому президенту Дональду Трампу и Конгрессу США с призывом помочь защитить украинское небо от баллистических ракет на фоне новых угроз Кремля и критического истощения запасов для систем ПВО Patriot.

Впоследствии Зеленский уточнил, что Украина очень просит американских партнеров помочь с выделением большего количества антибаллистических ракет или предоставить Украине лицензию на их изготовление.

