Найден мертвым экс-министр транспорта РФ Старовойт: что о нем известно

Роман Старовойт / © Associated Press

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Бывшего министра транспорта России Романа Старовойта нашли мертвым в Одинцово (Московская область).

Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета России Светлана Петренко.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — проинформировала она.

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Сейчас следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта, но основная версия — самоубийство. По данным источников, его тело нашли в доме в Одинцовском округе, а не в машине, как сообщалось ранее. Рядом с телом якобы обнаружили ружье.

На фоне массовых сбоев в работе аэропортов из-за атак дронов президент России Владимир Путин уволил министра транспорта Романа Старовойта. За два дня в России отменили почти 500 рейсов, более 1800 задержали, десятки самолетов направили на запасные аэродромы. Авиакомпании могли потерять более 20 млрд рублей. Пассажиры массово возвращали билеты, ночевали в отелях, получали ваучеры на еду и напитки. Хотя Кремль заявлял, что отставка не связана с утратой доверия, ее совпадение с авиаколлапсом вызвало подозрения. Новым главой Минтранса стал экс-губернатор Андрей Никит

Российские СМИ сообщали, что увольнение Старовойта готовили еще с июня — вероятно, из-за коррупционных скандалов в Курской области.

Что о нем известно

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет по специальности «импульсные тепловые машины», а в 2008 году получил квалификацию менеджера в области государственного управления. Имеет степень кандидата педагогических наук.

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Начинал карьеру в бизнесе, работал в инвестиционном агентстве и руководил строительной компанией. С 2005 по 2012 год занимал должности в правительстве Санкт-Петербурга и Министерстве транспорта России. В 2012 году возглавил Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), а в 2018 году стал губернатором Курской области, где работал до мая 2024 года.

В мае 2024 года Старовойта назначили министром транспорта России. На этом посту он столкнулся с проблемами в транспортной отрасли, в частности дефицитом авиационных запчастей и финансовыми трудностями железной дороги.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Москве на Рублевке погиб вице-президент «Транснефти»Андрей Бадалов. По предварительным данным, 62-летний чиновник выпал с балкона 17 этажа, хотя жил на десятом.

Кроме того, в подмосковном городе Балашиха 25 апреля взорвалось авто в котором был один из ключевых генералов армии России - Ярослав Москалик.

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