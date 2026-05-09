Найден рубин весом 2,2 кг: драгоценный камень может стать самым дорогим в истории

В недрах рубинового тракта Мьянмы откопали уникальный драгоценный камень невиданной природной чистоты.

Рубин из Могока

Гигантский рубин с Мьянмой поразил мировых ювелиров не только весом, но и чистотой.

В середине апреля горняки известного рубинового тракта Могок в Мьянме добыли массивный кристаллический рубин, который государственные чиновники уже успели окрестить самым появлявшимся в стране самым гигантским драгоценным камнем .

Об уникальных характеристиках находки и ее политическом подтексте пишет Daily Galaxy.

Сокровище Могока: почему качество оказалось важнее веса

Необработанный камень весит 11 000 каратов, что равняется 2 200 граммам. По весу он занимает лишь второе место в истории Мьянмы, уступая абсолютному рекордсмену 1996 года – камню весом 4 290 граммов. Впрочем, специалисты уверены, что именно новый экземпляр станет самым дорогим.

Главным преимуществом находки является ее исключительное качество. Кристалл имеет глубокий пурпурно-красный цвет с желтым оттенком, умеренную прозрачность и характерный стеклянный блеск. Самое главное — рубин полностью естественный и необработанный, то есть к нему не применяли никакого термического или химического действия. Для мирового рынка, где Мьянма обеспечивает 90% всех рубинов, столь крупные «чистые» экземпляры являются настоящей редкостью, за которую покупатели готовы платить астрономические суммы.

Политика и война: обратная сторона драгоценной находки

Появление такого клада имеет огромный политический вес для действующей власти Мьянмы. Вскоре после добычи рубин доставили в столицу Нейпьидо, где возглавивший страну после военного переворота 2021 года президент Мин Аунг Хлайн лично осмотрел его в сопровождении высшего командования. Важно отметить, что еще до недавнего времени регион Могок контролировала этническая вооруженная группа повстанцев, и только перемирие в конце 2025 года вернуло рудники под контроль официальных властей страны.

Международные организации, в частности британская Global Witness, годами бьют тревогу, утверждая, что торговля рубинами и нефритом напрямую подпитывает гражданскую войну в стране. Деньги от продажи камней финансируют как военную хунту, так и повстанческие группировки. Из-за санкций легальная продажа гигантского рубина на западных рынках будет крайне сложной, поэтому эксперты предполагают, что ее могут нелегально переправить через Таиланд или Китай, чтобы впоследствии легализовать с «чистой» историей происхождения.

Напомним, в столице Шри-Ланки показали уникальный фиолетовый звездчатый сапфир весом 3563 карата. По оценкам экспертов, стоимость камня может достигать 300-400 миллионов долларов, и владельцы готовы выставить его на продажу.

