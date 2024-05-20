Найден вертолет президента Ирана: все пассажиры, вероятнее всего, погибли — СМИ (видео)

Спасатели нашли вертолет, на котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел страны и другие официальные лица, предположительно разбившийся в горной северо-западной части Ирана накануне.

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Об этом информирует АР.

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд сообщил, что вертолет был найден на рассвете. К тому времени с момента исчезновения вертолета прошло 12 часов.

Перед этим сообщалось, что местонахождение вертолета было установлено с помощью турецкого беспилотника.

Командир Корпуса стражей исламской революции Ирана подтвердил обнаружение беспилотником источника тепла, который, вероятно, является обломками вертолета.

Как пишет Reuters, надежды на то, что президент Ирана Эбрагим Раиси и его министр иностранных дел выжили после аварии вертолета, угасают, заявил иранский чиновник.

"Вертолет президента Раиси полностью сгорел во время аварии… к сожалению, есть опасения, что все пассажиры погибли", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз по просьбе Ирана активирует свои спутники для поиска вертолета с президентом.

Кроме того, мы ранее информировали, что 19 мая вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси потерпел аварию и совершил жесткую посадку из-за тумана в горной местности у границы с Азербайджаном.

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