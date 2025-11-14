Найдена еще одна любовница Путина: кто она

Алиса Харчева, которой сейчас 32 года, якобы стала тайной девушкой Владимира Путина в возрасте 17 лет / © скриншот с видео

Реклама

Кремлевский диктаттор Владимир Путин «регулярно» изменял своей многолетней партнерше с участницей конкурса красоты, позировавшей для откровенного календаря до его дня рождения.

Об этом пишет издание The Daily Mail, ссылаясь на российские СМИ.

По данным издания, девушку, только что окончившую школу, тайно привозили в его официальную резиденцию или тайник раз в две недели, когда его любовница-гимнастка Алина Кабаева, которой сейчас 42 года, была в отъезде.

Реклама

Новые потрясающие разоблачения от российских журналистов-расследователей касаются отношений деспота с Алисой Харчевой, которой, как утверждается, было 17 лет, когда Путин впервые соблазнил ее.

По данным издания «Проект», создатели календаря — по молодежному движению «Наши» — преследовали цель оказать влияние на тогдашнего премьер-министра России и использовали девушек, позировавших для откровенного календаря, как приманку, чтобы его заманить.

Главе Кремля прислали календарь с контактными данными девушек — и Путин влюбился в Алису, позировавшую в образе «Мисс Апрель».

Алиса позировала для пикантного календаря, посвященного дню рождения Путина. / © скриншот с видео

Хотя его одержимость студенткой Харчевой уже была задокументирована ранее, последний рассказ дает новые пикантные подробности любовной жизни Путина и «подтверждает длительные отношения между главой государства и молодой женщиной».

Реклама

Сейчас его партнер и неофициальная первая леди Алина Кабаева — мать двух сыновей Путина, Ивана (10 лет) и Владимира-младшего (6 лет) и олимпийская золотая медалистка — находится в Китае, где занимается «гимнастической дипломатией» от имени России.

На видеозаписях видно, как она выступает с речью и дает последние наставления ученицам своей элитной спортивной академии.

«Вместе с подарочным экземпляром календаря в Кремль передали контактные данные студенток», — говорится в новом сообщении.

«Телефон Алисы зазвонил довольно быстро — „менее чем за месяц“, — вспоминает один из собеседников.

Реклама

«Голос на другом конце поздравил ее и предложил встречу в загородной резиденции премьер-министра», — вероятно, имея в виду Ново-Огарево в Московской области.

«Звонивший был, вероятно, помощником Путина, хотя один из наших собеседников повторяет слухи, ходившие среди сотрудников „Наших“, будто это был сам [Путин], пораженный фотографией красавицы».

Все, кто разговаривал с журналистами, сходятся на одном: «Между Харчевой и Путиным начались интимные отношения».

Начавшиеся визиты, когда Путину было 58 лет, были приурочены к отсутствию Кабаевой.

Реклама

«Девушка регулярно посещала премьер-министра — эти визиты, естественно, совпадали с отъездами из резиденции Алины Кабаевой, которая к тому времени уже была главной партнершей Путина», — заявил «Проект».

«Его бывшая жена, Людмила, больше не жила с премьер-министром».

Впоследствии он и Людмила развелись.

Сообщается, что визиты Алисы проходили раз в две недели.

Реклама

Хотя роль Алисы как любовницы Путина была скрыта, ее не скрывали от публики: она появлялась на телевидении, рассказывая о календаре, и была быстро допущена в финал конкурса «Мисс Россия».

«Когда она захотела принять участие в конкурсе „Мисс Россия“, она сразу попала в финал, транслировавшийся на НТВ, канале, принадлежащем государству и друзьям Путина», — утверждает «Проект».

«Вся страна, сама того не зная, наблюдала, как любовница премьер-министра проходит этап за этапом — дефилируя в купальнике и вечернем платье, отвечая на вопросы судей».

Видеозаписи ее участия в конкурсе снова всплыли.

Реклама

Она не победила — возможно потому, что это вызвало бы слишком много внимания. Но она вошла в первую десятку.

Боссы «Наших» стремились использовать ее «сексуальные визиты» к Путину, чтобы продвигать свое влияние — «передавать ту или иную просьбу», заявил «Проект».

Они хотели превратить ее в российскую версию Мадам де Помпадур, любовницы и советницы короля Франции Людовика XV, утверждается в отчете.

Это была «история о том, как группа „нашистов“ пыталась приблизиться к Владимиру Путину, используя несовершеннолетнюю девушку».

Реклама

«В сущности, это была попытка повторить легенду о покровителях мадам Помпадур при дворе Людовика XV».

Но «наши собеседники не могут вспомнить ни одной инициативы, которую Алиса донесла до кровати Путина, и которая была бы действительно реализована».

«Более того, один из них считает, что попытки эксплуатировать роман, вероятно, раздражали Путина».

Хотя Путин, которому сейчас 73 года, в конце концов прекратил приглашать подростка в свою спальню, он снабдил работой отца Алисы — спортсмена.

Реклама

Алису «устроили» в ведущее вуз России МГИМО — и она получила роскошную московскую квартиру, согласно разоблачениям.

На вопрос о ее связях с Путиным и помогал ли он ей получить квартиру, Алиса не стала отрицать эти утверждения, но сказала: «Мне еще никто не задавал таких дурацких вопросов».

Девушка настаивала, что квартира была оформлена в ипотеке.

Сегодня Алиса является совладелицей успешной сети элитных соляриев.

Реклама

Эти разоблачения появились после выхода книги, в которой утверждалось, что Путин публично отстаивает традиционные браки, но себе предпочитает «свободные» отношения, спя «с множеством женщин».

Как отмечает издание, Путин «избрал для себя свободные отношения». Он однажды сказал: «У меня есть частная жизнь, в которую я не позволяю вмешиваться. Ее нужно уважать».

Кремлевский диктатор осудил тех, «кто со своими сопливыми носами и эротическими фантазиями рыскает в чужих жизнях».

Напомним, ранее всплыли резонансные подробности о сыновьях Путина и Кабаевой, живущих под прикрытием.