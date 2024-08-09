Найденная в джунглях женщина призналась, кто приковал ее к дереву на 40 дней без воды и еды – фото

Американка, которую обнаружили прикованной к дереву в индийском лесу на 40 дней, признала, что это сделала она, а не ее "муж".

Об этом пишет BBC.

50-летняя Лалита Кайи Кумар, которую нашел пастух возле села Сонурли, штат Махараштра, сначала заявила в больнице, что ее муж "привязал ее к дереву в лесу и сказал, что она там умрет".

Также женщина заявила, что ей нужна внутривенная инъекция, утверждая, что она не могла даже пить воду после инъекции вещества от крайнего психоза, вызывающего сильное сжатие челюсти. Но после нескольких дней в психбольнице Кумар призналась, что она привязала себя сама.

Лалита Кайи / Фото: India Today

Она добавила, что скорее галлюцинировала, когда дала следователям записку, в которой говорилось, что ее муж оставил ее умирать.

Более того, она призналась, что привязалась к дереву, потому что была расстроена из-за того, что срок ее визы истекает, а средства тают.

Лалита Кайи / Фото: India Today

Спустя почти две недели после ее спасения доктор Сангхамитра Фуле, глава психиатрической больницы, лечащей Кумар, заявил, что ее состояние "становится лучше".

Он сказал: "Она ест, ходит, а также занимается спортом. Она проходит лечение и мы также даем ей некоторые питательные вещества, которых не хватало ее организму".

Лалита Кайи / Фото: India Today

Полиция нашла ее с копией ее американского паспорта, в котором указано, что она из Массачусетса, и документы, связавшие ее с адресом в Тамилнаде. Кумар также имела мобильный телефон, планшет и 31 000 рупий (369 долларов США).

Напомним, жена порезала мужа, найдя пикантные фото "молодой женщины". Как оказалось, на снимках была она.

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