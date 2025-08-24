Найдено место древнего религиозного культа: почему 3000 лет назад люди покинули его (фото)

Археологи обнаружили древнее святилище у автомагистрали в Норвегии Фото: Иллюстративный / © unsplash.com

В Голдале (Gauldal) — долине в графстве Тренделаг в Норвегии нашли культовое место бронзового века. Ритуальные здания, камни с петроглифами и захоронения пролили свет на верование древних норвежцев.

Об этом пишет Popular Science.

При расширении автомагистрали в долине реки в центральной Норвегии археологи обнаружили древнее культовое место, которому более 3 тысяч лет.

Первые доказательства археологического значения были обнаружены в 2014 году. Фото: Кристин Эриксен / Музей университета NTNU

Первые следы ритуальной активности здесь нашли более десяти лет назад, но последние раскопки открыли новые уникальные артефакты. Как выяснилось, примерно в 800 году нашей эры местность была разрушена масштабным оползнем, что и стало причиной упадка святилища.

Уникальные находки

Исследователи обнаружили:

два длинных деревянных дома (длиной 10–12 метров);

каменный курган и три погребальных камеры с обгоревшими человеческими останками;

следы очагов, которые, вероятно, использовали для приготовления бронзы;

многочисленные камни с выгравированными изображениями лодок, человеческих фигур, отпечатков стоп и оружия.

На одном из многочисленных гравированных камней изображены человеческая фигура и, вероятно, собака. Над рукой справа вырезаны лук и стрела. С другой стороны – человеческая фигура, фигура неизвестного и лодка. Фото: Ханне Брин / Музей университета NTNU

Особую ценность имеют небольшие переносные камни с петроглифами. Это необычно, ведь в тот период норвежцы обычно вырезали изображения непосредственно на скалах.

«Это очень особенная находка. Один камень размером всего в 10 сантиметров можно было носить в кармане», — рассказала археологиня Ханне Брюн из Музея университета НТНУ.

Несмотря на многочисленные артефакты, археологи не обнаружили следов постоянного поселения. Это дает основание полагать, что место выполняло ритуально-религиозную функцию и имело особое духовное значение для местных племен.

Тайна сдвига

Исследование останков показало, что они датируются примерно 1000–800 годами до нашей эры — именно тогда произошел катастрофический оползень, похоронивший территорию под толщей глины.

«Это не было новым Помпеем. Мы не нашли следов повседневной жизни, только культовые объекты», — объяснила Брюн.

Сегодня команда археологов продолжает исследование на соседнем плато, где есть намеки на следы поселения. В то же время уникальность находок в Гаулдале уже не вызывает сомнений.

«Подобные переносные камни с петроглифами встречаются крайне редко. У этой памятки действительно нет аналогов», — подытожила Брюн.

