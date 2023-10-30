Найдено тело Шани Лук – похищенной ХАМАСом немецкой туристки

Видео с издевательством боевиков над Шани облетело весь мир.

В Израиле сообщили о гибели 22-летней Шани Лук – израильтянки немецкого происхождения, которую боевики ХАМАС похитили и вывезли в Сектор Газа 7 октября.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление родных погибшей.

Ранее считалось, что похищенная палестинскими террористами Шани жива, но находится в критическом состоянии. Женщину узнала ее мама по характерным татуировкам и дредам, когда появилось видео с частично обнаженным телом в пикапе, которое боевики ХАМАС возили по израильским улицам.

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Однако теперь члены семьи Лук сообщили, что получили трагическое письмо израильской спасательной службы Зака. В письме сообщалось, что была найдена и идентифицирована кость из основания черепа Шани, без которой человек не может выжить.

"К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых", — сказала мама погибшей Рикарда.

Сестра Ади также подтвердила смерть Шани в своем сообщении в Instagram:

"С большой грустью мы сообщаем о смерти моей сестры Шани Николь З.Л. [да будет благословенна ее память], которая была не вечеринке 7 октября 2023 года во время резни в Рейме".

Официального подтверждения о гибели Шани от МИД Германии еще не было. Тело женщины еще не вернули из Газы.

Шани Лук на фестивале/Фото из открытых источников

Что известно о похищении Шани Лук

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября в соцсетях появилось видео с телом обнаженной женщины, которую боевики возили по улицам города, издеваясь над ней. Это была гражданка Германии Шани Лук, отдыхавшая на фестивале под открытым небом на юге Израиля. На этом фестивале террористы устроили кровавую резню и стрельбу, убив сотни людей. Мать женщины узнала ее по дредам и татуировке и умоляла через соцсети помочь найти ее дочь.

Издевательства над Шани Лук / Фото: The Bild

Впоследствии мама Шани сообщила, что женщина жива, но у нее серьезная травма головы и она находится в критическом состоянии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Страшные зверства ХАМАСа! "Билет в ад" или как фестиваль превратился в резню

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