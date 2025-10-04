- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 418
- Время на прочтение
- 1 мин
Найдены легендарные сокровища испанской королевы стоимостью миллион долларов
У побережья Флориды обнаружили испанские сокровища из легендарного «Серебряного флота». Они затонули более 300 лет тому назад.
У побережья Флориды, США, археологи обнаружили золотые и серебряные монеты с затонувших 310 лет назад испанских кораблей.
Об этом сообщает Associated Press.
Более тысячи монет обнаружила компания 1715 Fleet — Queens Jewels LLC, специально созданная для поисков легендарного сокровища. Стоимость находки оценивается в миллион долларов.
В частности, монеты были отчеканены в испанских колониях Боливии, Мексике и Перу и доставлялись в метрополию на 11 галеонах.
1715 эти корабли попали в шторм, и драгоценный груз пошел ко дну у берегов Флориды. За ценность перевозимых вещей эти испанские галеоны прозвали «Серебряным флотом», а сами артефакты — «сокровищами испанской королевы».
Напомним, в Великобритании обнаружили клад с бронзовыми украшениями, пролежавшим в земле около трех тысяч лет.