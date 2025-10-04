ТСН в социальных сетях

Мир
418
1 мин

Найдены легендарные сокровища испанской королевы стоимостью миллион долларов

У побережья Флориды обнаружили испанские сокровища из легендарного «Серебряного флота». Они затонули более 300 лет тому назад.

Вера Хмельницкая
Более тысячи монет обнаружила компания 1715 Fleet

Более тысячи монет обнаружила компания 1715 Fleet / © Associated Press

У побережья Флориды, США, археологи обнаружили золотые и серебряные монеты с затонувших 310 лет назад испанских кораблей.

Об этом сообщает Associated Press.

Более тысячи монет обнаружила компания 1715 Fleet — Queens Jewels LLC, специально созданная для поисков легендарного сокровища. Стоимость находки оценивается в миллион долларов.

В частности, монеты были отчеканены в испанских колониях Боливии, Мексике и Перу и доставлялись в метрополию на 11 галеонах.

1715 эти корабли попали в шторм, и драгоценный груз пошел ко дну у берегов Флориды. За ценность перевозимых вещей эти испанские галеоны прозвали «Серебряным флотом», а сами артефакты — «сокровищами испанской королевы».

Напомним, в Великобритании обнаружили клад с бронзовыми украшениями, пролежавшим в земле около трех тысяч лет.

