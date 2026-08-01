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В Колумбии правоохранители обнаружили останки нерожденной девочки, мать которой жестоко убили после визита к врачу.

Об этом сообщает Need To Know.

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Женщина находилась на восьмом месяце беременности, а после преступления ее тело обнаружили со следами пыток и многочисленными ножевыми ранениями.

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Мария Камила Потоси исчезла 16 июля, когда отправилась на плановый прием к акушеру. После этого она перестала выходить на связь, а ее родные обратились в полицию.

20 июля тело женщины обнаружили на берегу реки Мелендес в городе Кали. Оно было завернуто в простыни, руки и ноги были связаны, а на теле зафиксировали многочисленные ножевые ранения и явные признаки пыток.

Нападающие разрезали живот беременной и унесли нерожденного ребенка. После этого местонахождение девочки оставалось неизвестным.

Мария Камила Потоси с мужем / © Jam Press

30 июля полицейские обнаружили в лесной местности неподалеку от места обнаружения тела женщины остатки младенца. Следователи предполагают, что они принадлежат дочери Марии, которую родители планировали назвать Алахией.

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До последнего момента семья женщины надеялась, что ребенку удалось выжить после страшного приступа.

Мать погибшей, Альба Руби Гомес, рассказала: «Мне сказали, что ребенка не было в ее теле. Это наполнило меня надеждой, что она жива».

После страшной находки женщина добавила: «Мы не ожидали такого. Это шокировало нас, как ведро холодной воды».

Следователи также установили последние передвижения Марии благодаря записям камер видеонаблюдения.

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На видео видно, как женщина садится на заднее сиденье мотоцикла, за рулем которого находилась женщина, с которой она познакомилась примерно два месяца назад из-за местной программы поддержки беременных.

По делу уже задержаны пять подозреваемых. Среди них – женщина, которая управляла мотоциклом.

Подозреваемые в убийстве Марии Камилы Потоси / © Jam Press

Полиция сообщила, что ее зовут Юлиет Ангуло. По версии следствия, она в течение нескольких недель входила в доверие Марии, чтобы реализовать преступный план.

Правоохранители считают, что похищение и убийство тщательно спланированы группой лиц.

По данным следствия, один из подозреваемых координировал похищение, двое непосредственно совершили убийство, а еще один лишился тела погибшей, выбросив его у реки.

Также стало известно, что двое из задержанных уже оформляли паспорта, чтобы покинуть страну.

Всем подозреваемым предъявлены обвинения в фемициде при отягчающих обстоятельствах, похищении человека и насильственном исчезновении.

Один из задержанных сам показал полицейским точное место в лесу, где были найдены остатки.

Предварительные результаты экспертизы свидетельствуют, что нерожденный ребенок погиб примерно в то же время, что и его мать.

Место, где нашли тело ребенка / © Jam Press

Мэр города Кали Алехандро Эдер прокомментировал трагедию: «Это новость, которую я бы не хотел сообщать. Сегодня был найден мертвым ребенок Марии Камилы. Это болезненный момент для семьи и всего города».

Он также призвал к максимальному суровому наказанию для всех причастных к преступлению.

Новоизбранный президент Абелардо де ла Эсприелла заявил, что виновные «не заслуживают того, чтобы их называли людьми», и пообещал добиваться более строгих приговоров, чтобы они больше никогда не оказались на свободе.

Расследование этого резонансного преступления продолжается.

Напомним, стали известны подробности резонансного убийства, произошедшего в Подольском районе Киева.

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