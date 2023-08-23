Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Найди меня, если сможешь": Путин потерял часы на руках и не смог узнать время

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1220
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Найди меня, если сможешь": Путин потерял часы на руках и не смог узнать время

Кремлевский диктатор Владимир Путин / Фото: Associated Press

Каждый выход российского диктатора на публику отчетливо доказывает, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

Так, во время очередного заседания Путин не смог найти часы на руках. Он так и не узнал, который час.

Видео быстро распространилось по сети.

Путин не смог найти часы, которые были на одной из рук

Путин не смог найти часы, которые были на одной из рук

Искал, но не нашел

Сначала российский лидер переодел часы с левой руки в правую. Делал он это довольно нервно. Когда Путину понадобилось узнать, который час, он решил искать ответ на левой руке. Часов он там не нашел и, надо заметить, искренне этому удивился. Впрочем, попытаться найти желаемое на правой руке диктатор так и не решился.

Отметим, вопрос о том, появится ли диктатор на сентябрьском саммите G-20 в Индии, остается открытым. Дело в том, что страх Путина изолировал его в России.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1220
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация