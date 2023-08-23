"Найди меня, если сможешь": Путин потерял часы на руках и не смог узнать время

Каждый выход российского диктатора на публику отчетливо доказывает, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

Так, во время очередного заседания Путин не смог найти часы на руках. Он так и не узнал, который час.

Видео быстро распространилось по сети.

Путин не смог найти часы, которые были на одной из рук

Искал, но не нашел

Сначала российский лидер переодел часы с левой руки в правую. Делал он это довольно нервно. Когда Путину понадобилось узнать, который час, он решил искать ответ на левой руке. Часов он там не нашел и, надо заметить, искренне этому удивился. Впрочем, попытаться найти желаемое на правой руке диктатор так и не решился.

Отметим, вопрос о том, появится ли диктатор на сентябрьском саммите G-20 в Индии, остается открытым. Дело в том, что страх Путина изолировал его в России.

Читайте также: