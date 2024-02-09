Найдите отличия: Шольц опубликовал фото со своим двойником из Сената США

Они выглядят как родные братья.
Канцлер Германии Олаф Шольц 8 февраля прибыл в Вашингтон. Цель его визита в США призвать Сенат помочь Украине для защиты от российской агрессии. В кулуарах он встретил своего "двойника" — сенатора-демократа Криса Кунса.
Об этом онсообщил в соцсети X (Twitter), опубликовав совместное фото.
"Приятно снова увидеть моего двойника — Криса Кунса", — написал Шольц.
Большой понравился мне Doppelgänger — @ChrisCoons ! pic.twitter.com/cqugFkyvG4Опубликовано в Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024
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Кунс на своей странице подписал снимок на немецком: "Кто есть кто?".
Wer ist wer? https://t.co/TNlG3c9kuO pic.twitter.com/wEkY5LZgRo— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) February 9, 2024
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отправился в Вашингтон. Политик заявил, что пора послать президенту России Владимиру Путину "очень четкий сигнал", что Запад не перестанет поддерживать Киев.
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