Найдите отличия: Шольц опубликовал фото со своим двойником из Сената США

Они выглядят как родные братья.

Канцлер Германии Олаф Шольц 8 февраля прибыл в Вашингтон. Цель его визита в США призвать Сенат помочь Украине для защиты от российской агрессии. В кулуарах он встретил своего "двойника" — сенатора-демократа Криса Кунса.

Об этом онсообщил в соцсети X (Twitter), опубликовав совместное фото.

"Приятно снова увидеть моего двойника — Криса Кунса", — написал Шольц.

Большой понравился мне Doppelgänger — @ChrisCoons ! pic.twitter.com/cqugFkyvG4 Опубликовано в Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024

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Кунс на своей странице подписал снимок на немецком: "Кто есть кто?".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отправился в Вашингтон. Политик заявил, что пора послать президенту России Владимиру Путину "очень четкий сигнал", что Запад не перестанет поддерживать Киев.

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