Найти работу в Польше становится все труднее: начались массовые сокращения в двух топовых отраслях.

Найти работу в этих двух отраслях становится все труднее: новые правила рынка труда в Польше

В Польше работники в двух отраслях особенно тяжело справляются с поиском работы.

Об этом идет речь в материале издания Onet.

Кто под ударом?

Эксперты отмечают, что тяжелая ситуация сложилась в двух ключевых направлениях:

Маркетинг и коммуникации из-за сокращения бюджетов и ИИ

Складское хозяйство и логистика — где раньше всегда был спрос на рабочие руки. Даже люди с 7-летним опытом работы на складах получают отказы.

«Что происходит? С декабря я направил 550 резюме на вакансии. Ответа ни одного нет. У меня больше 7 лет опыта работы на складе. У меня среднее образование. Они даже не желают туда брать на работу. Пока никто не звонил… Вы чувствуете то же самое?», — пишет в соцсетях один из пользователей.

Почему это важно для украинцев?

Польша остается основным направлением трудовой миграции для граждан Украины. Смена трендов свидетельствует о том, что:

Требования к знанию языка и квалификации ужесточаются.

Конкуренция за «простые» вакансии (склады, производство) растет.

Период «легкого трудоустройства» завершился, и теперь поиск работы, если это не «трускавка» и «борувка» (сбор ягод), может занять много месяцев.

Кризис маркетинга в Польше

28-летняя Габриэлла ищет работу в маркетинге с августа прошлого года. Месяцом ранее ее должность сократили, что, как позже оказалось, стало прелюдией к банкротству компании в конце 2024 года. Она признается, что никогда раньше не испытывала таких проблем с поиском работы, и имеет более пяти лет опыта работы в этой области.

«К счастью, у меня был трудовой договор, поэтому я получила выходное пособие. Потом я решила взять месяц-два отпуска, а потом начать искать работу. Я надеялась, что все пройдет гладко. Тем временем я следила за HR-креаторами в TikTok. Я подождала и начала искать примерно в октябре, но объявлений о работе было мало», — говорит она.

Еще одна вещь, которая удивила ее во время трудоустройства, это описания некоторых должностей.

«О моей конкретной должности, специалисте по социальным сетям, я заметила, что вакансии часто объединяют: модерацию, копирайтинг, маркетинг влияния, организацию PR-мероприятий, рассылку рассылок, создание рекламных SMS-сообщений, подготовку графики и т.д. Это работа для всего рекламного отдела, а не только для одного человека. И правда, что невозможно быть хорошим во всем. Даже физически вы не можете справиться со всем», — отмечает Габриэла.

От себя можем добавить, что со схожими проблемами сталкиваются и работники в украинских компаниях.

Когда-то работа в маркетинге была Святым Граалем; каждый хотел работать в этой области. Многие избрали эту область, мечтая о замечательной карьере. Однако, как показывает пример 28-летней Габриэлы, найти работу в наши дни непросто. Многие компании переживают массовые увольнения, сокращения штатов, а замена людей искусственным интеллектом уже начинает происходить. По словам экспертов, маркетинг — это отрасль, наиболее пострадавшая от изменений на рынке.

