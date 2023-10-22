Наземная операция ЦАХАЛ в Газе задерживается: эксперт Семиволос объяснил причины

Три причины, по которым наземная операция Израилем еще не начата.

Израиль прилагает много усилий по разным каналам, чтобы освободить как можно больше заложников. Задействованы абсолютно все возможные каналы. Это одна из причин, почему задерживают наземную операцию против ХАМАСа.

Об этом рассказал ТСН Игорь Семиволос, директор центра Ближневосточных исследований.

""Мы уже видели первые результаты (действия Израиля по освобождению заложников – ред.). Очевидно, что эти увольнения не происходят просто так. ХАМАС требует в ответ на освобождение палестинских заключенных. Это всегда сложная и чувствительная ситуация", – пояснил Семиволос.

Также он назвал еще одну причину, по которой задерживается наземная операция против ХАМАС.

По его словам, сейчас все опасаются большого конфликта. Наземная операция вызовет серьезные разрушения, большие жертвы. Это может спровоцировать большой конфликт. Поэтому ситуация остается такой, как она есть.

Еще одна проблема – это то, что Израиль не знает, что делать с Сектором Газы. Израиль ставит задачу зачистить Газу от ХАМАС.

"Я опускаю насколько это вероятно и возможно. Но допустим, что ХАМАС низложен в Газе. Что дальше будет с Газой? Что будет с этими людьми, кто будет заботиться о их безопасности? Кто будет восстанавливать жилье и многое другое? Судя по всему, Израиль не хочет брать на себя такие обязательства. И по понятным причинам не будет брать", – добавил эксперт.

Напомним, Ближний Восток более двух недель пылает войной. В противостояние уже вовлечены разные страны. Ситуация там остается сложной.

Ранее Минздрав Газы сообщил о гибели более 4 тысяч палестинцев во время ударов Израиля.

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