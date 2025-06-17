Назло Пекину: Тайвань покупает украинское ПО для дронов, уничтожающих технику РФ

Тайваньский солдат. / © Associated Press

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Во вторник Тайвань заключил стратегическое соглашение с американско-немецкой компанией Auterion по поставкам программного обеспечения для беспилотников, которое уже использовалось на фронте в Украине. Целью сотрудничества является усиление обороноспособности Тайваня на фоне роста военной угрозы Китаю.

Об этом пишет Investing.com.

Auterion, чьи разработки используются в украинских дронах для ударов по силам РФ, планирует расширить применение своей технологии в Тайване. По словам генерального директора компании Лоренца Майера, речь идет о создании "большого автономного флота" дронов, способного эффективно сдерживать потенциальную агрессию.

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"То, что мы предлагаем, было проверено в боевых условиях в Украине для сдерживания агрессии и уничтожения танков, военно-морских сил и другого действительно дорогостоящего оборудования", - сказал Майер в комментарии Reuters.

Он добавил, что масштаб сотрудничества может достигать миллионов беспилотников и сотен миллионов долларов созданной стоимости в ближайшие годы.

Партнером Auterion выступает Национальный институт науки и технологий Чун-Шань – исследовательское подразделение Минобороны Тайваня, занимающееся разработкой систем управления беспилотниками, в том числе роевыми технологиями.

На выставке морских дронов в порту Суао, организованной Министерством обороны Тайваня, были представлены как ударные аппараты для самоубийственных миссий, так и малогабаритные разведывательные модели.

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Президент Чуншаня Ли Шицзян поблагодарил иностранных компаний за участие, обратившись к ним с предупреждением:

"Я считаю, что вскоре вы подвергнитесь санкциям со стороны китайского правительства, но не бойтесь, потому что вы избрали демократический лагерь".

Китай, считающий Тайвань частью своей территории, в последние годы значительно активизировал военное давление на остров. Тайбэй, опираясь на опыт Украины, сосредотачивает оборонную стратегию на развитии асимметричного оружия — мобильного, относительно недорогого, но способного наносить точечные удары.

С начала полномасштабной войны Украина активно использует как воздушные, так и морские дроны для уничтожения кораблей, самолетов и другой техники. Тайвань внимательно изучает этот опыт в контексте безопасности.

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Ранее сообщалось, что США готовятся усилить продажу вооружения Тайваню, и по объемам это может превзойти показатели первого срока президентства Дональда Трампа. По словам двух американских чиновников, это часть более широкой стратегии противодействия Китаю, который наращивает военное давление на остров.