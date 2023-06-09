Назначение нового генсека НАТО: Байден высказался о Бене Уоллесе

Президент США Джо Байден прокомментировал вероятность того, что новым генеральным секретарем Североатлантического Альянса станет кандидат из Великобритании.

Об этом пишет Sky News.

Во время совместной пресс-конференции Джо Байдена с Риши Сунаком в Белом доме журналисты спросили американского лидера, не считает ли он, что пришло время для первого британского руководителя НАТО за последние два десятилетия.

"Возможно, это еще предстоит выяснить. Нам нужно добиться консенсуса внутри НАТО, чтобы это произошло", — ответил Байден.

Президент США также добавил, что в Великобритании есть "очень квалифицированный специалист" для этой должности, однако в Альянсе все еще ведутся дискуссии по этому поводу.

Байден не уточнил, кого именно имел в виду, однако авторы публикации указали, что нынешний министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявлял, что хотел бы возглавить НАТО.

Ранее стало известно, что новым главой НАТО может стать премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Некоторые официальные лица отмечают, что среди возможных кандидатов есть премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Воллес. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также часто упоминается как претендент.

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