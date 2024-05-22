Назначение нового министра обороны РФ: чем это объясняется

По мнению политолога Владимира Пастухова, его предназначение не связано со "стратегической инвестицией". Нужно было поставить того, кто будет смотреть за генералами, от православно-чекистской линии руководства РФ.

Об этом политолог сказал в эфире BILD.

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По словам Пастухова, он не верит, что Белоусова назначили для оптимизации или улучшения чего-либо. Это вряд ли стратегическая инвестиция в ведение долгосрочной войны.

"Его назначение для меня понятно только с одной точки зрения. Нужно было ставить смотрящего, связанного с этой православно-чекистской линией в нашем руководстве, за генералами", — добавил политолог.

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