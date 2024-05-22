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Назначение нового министра обороны РФ: чем это объясняется

Назначение нового министра обороны РФ: чем это объясняется

Андрей Белоусов (слева) и Михаил Мишустин (справа) / Фото: Правительство РФ

Новым министром обороны РФ стал Андрей Билоусов.

По мнению политолога Владимира Пастухова, его предназначение не связано со "стратегической инвестицией". Нужно было поставить того, кто будет смотреть за генералами, от православно-чекистской линии руководства РФ.

Об этом политолог сказал в эфире BILD.

Политолог объяснил назначение нового министра обороны РФ

Политолог объяснил назначение нового министра обороны РФ

По словам Пастухова, он не верит, что Белоусова назначили для оптимизации или улучшения чего-либо. Это вряд ли стратегическая инвестиция в ведение долгосрочной войны.

"Его назначение для меня понятно только с одной точки зрения. Нужно было ставить смотрящего, связанного с этой православно-чекистской линией в нашем руководстве, за генералами", — добавил политолог.

Ранее в США отреагировали на изменения в Минобороны РФ.

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