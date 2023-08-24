Назначили нового посла Канады в Украине: что известно о Наталке Цмоць

Сегодня, 24 августа, послом Канады в Украине назначили Наталку Цмоць. Она будет занимать должность не менее 4 лет.

Об этом сообщили в правительстве Канады.

В ведомстве отмечают, что реакция Канады на полномасштабное вторжение России в Украину основывается на глубокой связи с украинским народом и понимании Украины. Эти критически важные отношения могут стать возможными только благодаря дипломатическому взаимодействию на местах и работе бок о бок с друзьями и союзниками.

"Отношения Канады с Украиной железные: мы стояли бок о бок с Украиной задолго до начала российского вторжения". Канада остается сильным партнером, поскольку украинцы продолжают бороться за свой суверенитет и независимость, и будет рядом, чтобы поддержать Украину в ее восстановлении и реконструкции», – уверяют в правительстве.

Что известно о Наталке Цмоць

В ведомстве отмечают, что назначение госпожи Цмоць демонстрирует приверженность Канады важным отношениям с Украиной. В частности, она:

является карьерным экспертом по Украине с богатым опытом и пониманием многогранной поддержки страны Канадой, включая реализацию Канадой программ демократии в незаконную аннексию Крыма Россией, создание операции UNIFIER и канадский мониторинг украинских выборов после президентской кампании 2015 года;

говорит на украинском языке, поэтому имеет глубокие связи с украинским сообществом в Украине и Канаде;

настроена помочь углубить канадско-украинские связи на всех уровнях.

"Она будет глазами и ушами Канады в Киеве и обеспечит возможность Канады продолжать поддерживать Украину в это трудное время и в долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили ситуации на поле боя и в южных районах, пострадавших от российского преступления экоцида на Каховской гидроэлектростанции.

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