"Назревает что-то опасное": спецслужбы предупредили о риске терактов в Германии

Спецслужбы Германии предполагают, что экстремисты активизируются на территории страны, из-за чего растет риск потенциальных угроз и терактов.

Об этом пишет Bild.

"а 30 лет работы я никогда не сталкивался с тем, что происходит сейчас. У нас сейчас такое ощущение, будто мы стоим на большой дискотеке, музыка играет во всю силу и есть риск потерять контроль. В TikTok, YouTube и Telegram назревает что-то опасное. А из-за конфликта на Ближнем Востоке есть питательная среда, которой не было раньше, особенно среди молодых мусульман. Агрессивная ненависть ко всему, что есть на Западе, завоевывает популярность»", — сказал глава Федерального ведомства по защите Конституции Томас Хальденванг.

По его словам, сейчас ситуацию усугубляют сгенерированные нейросетями изображения и фейковые новости.

Томас Хальденванг также считает, что молодых исламистов вербуют с помощью социальных сетей, что создает серьезную опасность для терактов в стране.

В частности, недавно в Германии задержали двух школьников, которые планировали устроить теракт во время рождественской ярмарки в Леверкузене. По данным следствия, подростки намеревались взять небольшой грузовик и врезаться на нём в толпу.

Из отчёта Федеральной прокуратуры следует, что за девять месяцев 2023 года по всей Германии возбудили 365 уголовных дел, связанных с терроризмом. Это в два раза больше, чем в 2022 году.

Напомним, в России офицер сбил группу солдат, переходивших дорогу (видео).

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