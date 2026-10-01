Сахар / © pixabay.com

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Миру угрожают высокие цены и дефицит сахара из-за влияния мощного климатического явления Эль-Ниньо. Фьючерсы на сырой сахар с июля 2026 года уже выросли более чем на 25%.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Эль-Ниньо создает «идеальный шторм» для сахарной отрасли: в регионах выращивания в Южном полушарии усиливаются дожди, а к северу от экватора царит засуха. Все это оказывает существенное влияние на крупнейших мировых производителей — Бразилию, Индию и Таиланд.

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В Европе Эль-Ниньо усилил волны жары, которые выжгли поля сахарной свеклы, снизив объемы производства до самого низкого уровня по меньшей мере за десятилетия и способствуя восстановлению цен после их падения до многолетних минимумов. Объемы производства во Франции — крупнейшем производителе в Европе — могут стать самыми низкими по крайней мере с 1980 года после самого жаркого лета в истории региона.

В результате цены на сахар стремительно растут, что способствует росту мировых цен на продовольствие до самого высокого уровня за последние три года.

Напомним, украинская сахарная отрасль оказалась под давлением из-за войны, проблем с логистикой и подорожания перевозок. Изменение привычных маршрутов экспорта сокращает доходы производителей и может сказаться на количестве продукции.

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