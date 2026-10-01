ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
184
Время на прочтение
1 мин

Назревает дефицит сахара — цены уже выросли более чем на 25%

В Европе Эль-Ниньо усилил волны жары, которые выжгли поля сахарной свеклы, снизив объемы производства до самого низкого уровня.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сахар

Сахар / © pixabay.com

Миру угрожают высокие цены и дефицит сахара из-за влияния мощного климатического явления Эль-Ниньо. Фьючерсы на сырой сахар с июля 2026 года уже выросли более чем на 25%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эль-Ниньо создает «идеальный шторм» для сахарной отрасли: в регионах выращивания в Южном полушарии усиливаются дожди, а к северу от экватора царит засуха. Все это оказывает существенное влияние на крупнейших мировых производителей — Бразилию, Индию и Таиланд.

В Европе Эль-Ниньо усилил волны жары, которые выжгли поля сахарной свеклы, снизив объемы производства до самого низкого уровня по меньшей мере за десятилетия и способствуя восстановлению цен после их падения до многолетних минимумов. Объемы производства во Франции — крупнейшем производителе в Европе — могут стать самыми низкими по крайней мере с 1980 года после самого жаркого лета в истории региона.

В результате цены на сахар стремительно растут, что способствует росту мировых цен на продовольствие до самого высокого уровня за последние три года.

Напомним, украинская сахарная отрасль оказалась под давлением из-за войны, проблем с логистикой и подорожания перевозок. Изменение привычных маршрутов экспорта сокращает доходы производителей и может сказаться на количестве продукции.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie