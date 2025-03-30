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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
754
Время на прочтение
1 мин

Назревает государственный переворот: в Стамбуле на митинг вышли 2,2 млн человек (видео)

Турки требуют увольнения политика, обвиняемого в коррупции и поддержке терроризма.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Флаг Турции

Флаг Турции / © pixabay.com

В турецком Стамбуле проходит массовый митинг. На акцию против задержания мэра столицы Экрема Имамоглу вышли 2,2 млн человек.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как известно, задержанный мэр является главным соперником Реджепа Эрдогана. Граждане стремятся освобождения Имамоглу. Его арест считают противозаконным, а обвинения безосновательными и политически мотивированными.

Напомним, мэр Стамбула призвал турок к массовым протестам после ареста.

Дата публикации
Количество просмотров
754
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