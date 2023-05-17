Назвал турне Зеленского по Европе "шапито": французский телеканал попал в скандал

Посол требует прощения перед Зеленским и народом Украины.
Французский телеканал RTL попал в скандал — назвал европейское турне украинского президента Владимира Зеленского "шапито", а гости канала смеялись.
Посол Украины в Париже Вадим Омельченко опубликовал 16 мая в Twitter во фрагмент видео.
На кадрах слышно, как ведущая говорит, что накануне Зеленский был в Елисейском дворце "со своим шапито". Гости канала ничего не сказали, а вместе с ведущей стали смеяться.
Посол требует прощения перед Зеленским и народом Украины, борющимся за свою свободу и свободу европейцев.
"Каков цинизм и бестактность, не свойственные доброжелательному народу Франции. Без эмпатии, без ответственности. Я требую извинений перед моим президентом и моим украинским народом, страдающим и борющимся за свою свободу, а также за вашу свободу и за возможность наслаждаться легкостью жизни", — подчеркнул дипломат.
Напомним, перед ожидаемым контрнаступлением украинский президент Владимир Зеленский совершил турне по Западной Европе, чтобы заручиться поддержкой партнеров. Глава государства посетил Италию, Германию, Францию и Британию.
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