Назвали флаг "тряпкой" и пригрозили местью: поляк, приютивший украинцев, получил гневное письмо

В Польше мужчине, который поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами и предоставил убежище украинцам, пригрозили сжечь дом. Делом занимается прокуратура.

Об этом сообщает Bielsko.info

Инцидент произошел в Бельском уезде. Мужчина вывесил на доме польский и украинский флаги в знак солидарности со страной, которая отстаивает свою свободу.

Впрочем, после этого поляк получил письмо с угрозами. Автор сообщения потребовал убрать украинский флаг, который назвал "бандеровским символом" и "тряпкой".

Злоумышленник заявил, что мужчина "имеет 24 часа" на выполнение его агрессивных условий. Иначе он пригрозил сжечь дом.

Оказалось, что в доме проживают преимущественно женщины с детьми, которых принял поляк после полномасштабного вторжения РФ.

Обеспокоенный угрозой поляк обратился в прокуратуру. Правоохранители занимаются делом и ищут автора письмо с угрозой.

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Напомним, 3 декабря стало известно, что в польской деревне Вшесьце возник пожар в доме, где проживали беженцы из Украины. Еще до прибытия пожарных все находившиеся в помещении успели эвакуироваться.

Как сообщалось, в итальянской Генуе во сне скончался 2-летний мальчик. Он вместе с мамой спасался от войны и переехал в Италию, где жил в центре беженцев.

А еще раньше в Германии сгорел отель для украинских беженцев. Полиция не исключает, что здание намеренно подожгли.

Тем временем в польском городе Яблонка правоохранители спасли едва не умершего от переохлаждения гражданина Украины. Мужчине оказали первую помощь и отправили в больницу. После выписки из медучреждения мужчина пришел в Яблонское отделение полиции и лично поблагодарил своих спасителей.

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