Назвали убийцей и выбросили награды: в РФ избили "ветерана СВО", воевавшего против Украины (фото)

В Забайкальском крае РФ компания молодых людей избила российского оккупанта, потерявшего ногу на войне в Украине.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Сообщается, что двое ногами пинали экс-"вагнеровца", в то время как еще шестеро, включая двух девушек, их подбадривали. В частности, оккупанта прямо назвали убийцей, с него сорвали также боевые награды и выбросили их.

"Называли участников "СВО" убийцами и всячески издевались над инвалидами", - пишет "Чита Забайкалья".

Товарищ оккупанта пытался защитить друга, но он тоже лишился ноги в Украине, поэтому силы были неравными.

По информации местных пабликов, избитого оккупанта зовут Михаил, он боевик ЧВК "Вагнер". Его товарищ – "мобик".

Оккупант, которого избили и назвали убийцей

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн признал, что речь идет не об обыкновенном для России конфликте на пьяной почве.

"Факты жестокого избиения "участника СВО" в Забайкалье подтверждаются. Выясняется, что... пристали к инвалиду в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и подвергли избиению, сорвав награды. При этом – конфликт произошел именно на почве неприязни молодчиков к "СВО", – сокрушается соратник Путина.

Машина избитого оккупанта / Фото: tvrain.ru

Он также призвал наказать российских силовиков, которые якобы "покрывали этих фашиствующих молодчиков".

Позже стало известно, что 27-летнего мужчину, одного участника компании, которая проучила оккупантов, задержали.

Ранее сообщалось, что в России до смерти избили оккупанта-добровольца. Также мы писали, что в РФ девушка украла у оккупанта миллионы рублей и нашла себе нового парня.

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