Назвали убийцей и выбросили награды: в РФ избили "ветерана СВО", воевавшего против Украины (фото)

Оккупанта, потерявшого в Украине ногу, избила компания молодых людей.
В Забайкальском крае РФ компания молодых людей избила российского оккупанта, потерявшего ногу на войне в Украине.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Сообщается, что двое ногами пинали экс-"вагнеровца", в то время как еще шестеро, включая двух девушек, их подбадривали. В частности, оккупанта прямо назвали убийцей, с него сорвали также боевые награды и выбросили их.
"Называли участников "СВО" убийцами и всячески издевались над инвалидами", - пишет "Чита Забайкалья".
Товарищ оккупанта пытался защитить друга, но он тоже лишился ноги в Украине, поэтому силы были неравными.
По информации местных пабликов, избитого оккупанта зовут Михаил, он боевик ЧВК "Вагнер". Его товарищ – "мобик".
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн признал, что речь идет не об обыкновенном для России конфликте на пьяной почве.
"Факты жестокого избиения "участника СВО" в Забайкалье подтверждаются. Выясняется, что... пристали к инвалиду в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и подвергли избиению, сорвав награды. При этом – конфликт произошел именно на почве неприязни молодчиков к "СВО", – сокрушается соратник Путина.
Он также призвал наказать российских силовиков, которые якобы "покрывали этих фашиствующих молодчиков".
Позже стало известно, что 27-летнего мужчину, одного участника компании, которая проучила оккупантов, задержали.
Ранее сообщалось, что в России до смерти избили оккупанта-добровольца. Также мы писали, что в РФ девушка украла у оккупанта миллионы рублей и нашла себе нового парня.
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