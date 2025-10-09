Назван лауреат Нобелевской премии по литературе-2025

Ласло Красногоркаи

Нобелевский комитет 9 октября 2025 объявил лауреатов премии по литературе.

Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Красногоркаи «за его увлекательное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического ужаса утверждает силу искусства».

Его называют выдающимся эпическим писателем в традиции Центральной Европы, которой свойственны абсурдизм и гротескная избыточность.

Букмекеры вспоминали Ласло Красногорка среди вероятных победителей. Также победу чаще всего прогнозировали австралийскому писателю Джеральду Мурнейну и мексиканской писательнице Кристине Ривери Гарси.

Ранее Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по химии. Наивысшее научное отличие в этом году получили три выдающихся ученых: японский химик Сусуму Китагава, британский ученый Ричард Робсон и американский исследователь Омар Ягхи.