- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 1 мин
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе-2025
Им стал венгерский писатель Ласло Красногоркаи «за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства».
Нобелевский комитет 9 октября 2025 объявил лауреатов премии по литературе.
Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Красногоркаи «за его увлекательное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического ужаса утверждает силу искусства».
Его называют выдающимся эпическим писателем в традиции Центральной Европы, которой свойственны абсурдизм и гротескная избыточность.
Букмекеры вспоминали Ласло Красногорка среди вероятных победителей. Также победу чаще всего прогнозировали австралийскому писателю Джеральду Мурнейну и мексиканской писательнице Кристине Ривери Гарси.
Ранее Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по химии. Наивысшее научное отличие в этом году получили три выдающихся ученых: японский химик Сусуму Китагава, британский ученый Ричард Робсон и американский исследователь Омар Ягхи.