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Названа дата, когда Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО

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Названа дата, когда Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО

Фото: Getty Images

Финляндия намерена подать заявку на присоединение к НАТО вместе со Швецией.

Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО уже 18 мая. После этого начнутся переговоры.

Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Гаависто, информирует Aftonbladet.

По его словам, Финляндия готовится к традиционным военным угрозам России при желании вступления в НАТО, нарушений воздушного пространства и сухопутной границы страны.

"Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду (18 мая. — Ред.). Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны", — сказал он. 

Напомним, что президент Финляндии лично сообщил Путину о намерении вступить в НАТО.

Как сообщалось, вступление Финляндии в НАТО станет серьезным ударом Путину. Как на это отреагирует Кремль.

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