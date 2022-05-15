Названа дата, когда Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО

Финляндия намерена подать заявку на присоединение к НАТО вместе со Швецией.
Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО уже 18 мая. После этого начнутся переговоры.
Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Гаависто, информирует Aftonbladet.
По его словам, Финляндия готовится к традиционным военным угрозам России при желании вступления в НАТО, нарушений воздушного пространства и сухопутной границы страны.
"Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду (18 мая. — Ред.). Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны", — сказал он.
Напомним, что президент Финляндии лично сообщил Путину о намерении вступить в НАТО.
Как сообщалось, вступление Финляндии в НАТО станет серьезным ударом Путину. Как на это отреагирует Кремль.
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