Названа наиболее переполненная туристами страна мира: их в три раза больше, чем местных

Стало известно, какая наиболее переполненная туристами страна в мире.

Компания MoneyTransfers сравнила наиболее посещаемые города и страны мира с постоянным населением в каждом из них, чтобы выяснить, где количество жителей больше превышает количество туристов.

Так, первое место занимает Австрия. Средний показатель иностранных посетителей на одного жителя – 3,6. При населении 8,9 миллионов человек, туда ежегодно приезжает из 31,9 миллиона путешественников.

Инсбрук, Австрия / Фото: traveller.com.au

Далее следуют Гонконг, в котором, по оценкам, приходится 3,8 туриста на одного жителя, и Греция, где, по оценкам, на одного жителя приходится 3 туриста.

А наиболее перегруженными туристами по городам мира стали Пхукет, Паттайя и Краби, что в Таиланде. Впрочем, несмотря на то, что эти города занимают первые три места среди самых посещаемых городов в мире, на самом деле Таиланд занимает относительно низкое место в рейтинге самых посещаемых стран.

Напомним, ранее эксперты назвали город с самым загрязненным воздухом в мире. Загрязнение воздуха уже давно является проблемой для этого города.

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