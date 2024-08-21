Названо имя нового самого старого человека планеты — фото

Она поднялась на гору в 100 лет даже не используя палку.

После смерти Марии Браньяс Мореры, ушедшей из жизни 19 августа, новым самым старым человеком и женщиной в мире официально стала 116-летняя женщина по имени Томико Итоока с Японии.

Об этом сообщает Daily Star.

Томико родилась 23 мая в 1908 году в Осаке, второй из трех детей. В возрасте 20 лет она вышла замуж и воспитала четырех детей – двух дочерей и двух сыновей. Во время Второй мировой войны Томико руководила японским представительством текстильной фабрики своего мужа, объединяя работу с самостоятельным воспитанием детей. Когда ее муж умер в 1979 году, Томико жила сама в его родном городе в префектуре Нара.

Томико Итоока / Фото: Gerontology Research Group

В течение следующих нескольких десятилетий она часто занималась альпинизмом и покорила такие легендарные горы, как Нидзе и Онтаке. Пожалуй, ее величайшим физическим достижением было преодоление длинной каменной лестницы храма Ашия в возрасте 100 лет без палки.

Томико Итоока / Фото: Gerontology Research Group

Ее стойкость хорошо документирована. В конце прошлого года Томико пережила серьезную угрозу для здоровья после того, как тяжелый грипп заставил пожилую женщину бороться за свою жизнь.

Напомним, в апреле в этом году самым старым мужчиной в мире стал 111-летний Джон Альфред Тиннисвуд с Англии. Свое долголетие он считает "чистым везением".

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