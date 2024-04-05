Названо имя нового самого старого мужчины планеты: сколько ему лет, биография и фото

111-летний Джон Альфред Тиннисвуд из Англии стал самым старым мужчиной в мире после смерти 114-летнего Хуана Висенте Переса.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Считалось, что новым рекордсменом станет 112-летний Гисабуро Сонобе из Японии, но недавно было подтверждено, что он умер 31 марта – за несколько дней до ухода Хуана.

Джон родился в Ливерпуле 26 августа в 1912 году – в том же году, когда затонул "Титаник" – и по состоянию на 5 апреля 2024 года его точный возраст составляет 111 лет 223 дня.

Джон – прадедушка и сейчас проживает в доме престарелых в Саутпорте, где персонал описывает его как "большого болтуна".

После подтверждения того, что он самый старый мужчина из ныне живущих, официальный судья Книги рекордов Гиннеса Меган Брюс приехала в Саутпорт, чтобы вручить Джону сертификат и узнать больше о его долгой жизни.

Меган Брюс и Джон Тиннисвуд / Фото: guinnessworldrecords.com

Несмотря на свой почтенный возраст, Джон все еще может самостоятельно выполнять большинство повседневных дел: он встает с постели без посторонней помощи, слушает радио, чтобы быть в курсе новостей, и по-прежнему управляет собственными финансами.

По словам Джона, секрет его долголетия – это "чистое везение". Он сказал: "Вы либо живете долго, либо живете мало, и с этим ничего не поделаешь".

Кроме того, что каждую пятницу он съедает порцию рыбы с картофелем фри, Джон говорит, что не придерживается никакой конкретной диеты: "Я ем то, что мне дают, как и все остальные. У меня нет специальной диеты".

Джон не курит и редко употребляет алкоголь. Его главный совет для сохранения здоровья – соблюдать умеренность: "Если вы пьете слишком много, или едите слишком много, или ходите слишком много; если вы делаете слишком много что-нибудь, вы в конце концов будете страдать", — говорит он.

Джон, фанат футбольного клуба "Ливерпуль", родился всего 20 лет спустя после основания клуба в 1892 году. Он пережил все восемь побед своего клуба в Кубке Англии и 17 из 19 побед в чемпионате.

Джон также пережил обе мировые войны; ему было 27 лет, когда началась вторая, и, несмотря на проблемы со зрением, он нашел свою цель, работая на административном посту в армейском платежном корпусе. Кроме бухгалтерского учета и аудита, его работа содержала логистические задачи, такие как поиск застрявших солдат и организация поставок продовольствия. Таким образом, Джон является самым старым в мире ветераном Второй мировой войны среди оставшихся в живых мужчин.

Джон Тиннисвуд / Фото: guinnessworldrecords.com

После войны Джон работал в бухгалтерии вплоть до выхода на пенсию в 1972 году.

Когда его спросили, как изменился мир вокруг него в течение его жизни, Джон ответил: "Мир по-своему всегда меняется. Это своего рода непрерывный опыт. Он становится получше, но еще не настолько. Он идет правильным путем".

Джон познакомился со своей супругой Блодвен на танцах в Ливерпуле. Одно из его самых теплых воспоминаний – их свадьба в 1942 году, за год до рождения дочери Сьюзен. Супруги прожили 44 года вместе, пока Блодвен не умерла в 1986 году.

Сейчас у Джона есть четыре внука и три правнука.

Джон Тиннисвуд / Фото: guinnessworldrecords.com

После того, как Джону исполнилось 100 лет в 2012-м, он ежегодно получал поздравительную открытку от покойной королевы Елизаветы, которая была моложе Джона почти на 14 лет.

Став самым старым человеком Великобритании в 2020 году, Джон не смущен своим новым статусом самого старого во всем мире. "Для меня это не имеет никакого значения. Нисколько", — говорит он.

Его совет молодым поколениям таков: "Всегда делайте все, что можете, независимо от того, сами ли вы чему-то учитесь, или кого-то учите. Отдавайте все, что имеете. Иначе это не стоит того, чтобы беспокоиться".

Напомним, сейчас самой старой женщиной и самым старым человеком на планете является испанка Мария Браньяс Морера. Она недавно отпраздновала свой 117-й день рождения.

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