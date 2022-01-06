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Названо количество погибших силовиков во время протестов в Казахстане

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Названо количество погибших силовиков во время протестов в Казахстане

Associated Press

В Казахстане было задержано 2298 человек.

В Казахстане, где продолжаются массовые протесты с начала 2022 года, число погибших силовиков возросло с 13 до 18 человек, ранено – 748.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные МВД.

Кроме того, уточняется, что во время беспорядков было задержано 2298 человек. Задержания продолжаются.

Также, по информации Telegram-каналов, в регионах ужесточено патрулирование нарядов полиции и национальной гвардии. Выставлены блокпосты. 

Напомним, в Казахстане пятый день продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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