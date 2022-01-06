Названо количество погибших силовиков во время протестов в Казахстане

В Казахстане было задержано 2298 человек.
В Казахстане, где продолжаются массовые протесты с начала 2022 года, число погибших силовиков возросло с 13 до 18 человек, ранено – 748.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные МВД.
Кроме того, уточняется, что во время беспорядков было задержано 2298 человек. Задержания продолжаются.
Также, по информации Telegram-каналов, в регионах ужесточено патрулирование нарядов полиции и национальной гвардии. Выставлены блокпосты.
Напомним, в Казахстане пятый день продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.
Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.
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