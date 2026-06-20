Названы 20 лучших аэропортов мира: кто возглавил список

Аэропорт / © Pixabay

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Новый международный рейтинг определил лучшие аэропорты мира и его результаты оказались неожиданными.

Авиапутешествия позволяют за считанные часы добраться до любой точки мира, однако сам процесс перелета часто может быть сложным испытанием. Очереди, задержки, отмена рейсов и неудобная инфраструктура способны существенно испортить впечатление от поездки.

Именно поэтому качество работы аэропорта играет немаловажную роль. Хороший транспортный узел может сделать путешествие комфортным, в то время как проблемы с организацией способны превратить его в неприятный опыт.

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Рейтинг лучших аэропортов опубликовала компания AirHelp. Специалисты оценивали аэропорты мира по трем основным критериям: пунктуальность рейсов, инфраструктуру и комфорт, а также общее впечатление пассажиров от пребывания в аэропорту.

При оценке пунктуальности учитывались задержки и отмена рейсов, влиявших на итоговый балл. После этого все показатели объединились в единую оценку для каждого аэропорта.

Первое место в рейтинге и звание лучшего аэропорта мира получил международный аэропорт Токумэн в Панама-Сити, Панама.

Хотя другие участники первой десятки имели более высокие показатели по некоторым категориям, именно высокий уровень пунктуальности позволил Токумену опередить конкурентов и занять первое место.

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Второе место занял аэропорт Форталез Пинто Мартинс в Бразилии, а третьим стал аэропорт Кейптауна в Южной Африке.

Среди аэропортов США только один представитель попал в топ-20 — аэропорт Портленда, занявший 18 место.

Несмотря на то, что Панама стала победителем благодаря первому месту аэропорта, среди стран наибольший успех продемонстрировала Бразилия.

Бразильский аэропорт Форталеза Пинто Мартинс занял второе место, в целом страна стала абсолютным лидером по количеству представителей в первой двадцатке. Девять из 20 самых лучших аэропортов мира расположены именно в Бразилии.

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Кроме Бразилии, в рейтинг попали аэропорты Южной Африки и Японии. Южная Африка представлена аэропортами Кейптауна (3-е место) и Дурбан-Кинг-Шака (7-е место).

Япония вошла в список благодаря аэропортам Осака-Итами (12-е место), Фукуока (15-е место) и Нагоя-Чубу (20-е место).

20 лучших аэропортов мира по рейтингу AirHelp:

Аэропорт Токумен, Панама-Сити, Панама Аэропорт Пинто Мартинс, Форталеза, Бразилия Аэропорт Кейптауна, Южная Африка Аэропорт Ресифи/Гуарарапес – Гильберто Фрейре, Бразилия Аэропорт Бразилиа – Президенте Жуселино Кубичек, Бразилия Аэропорт Рио-де-Жанейро Сантос-Дюмон, Бразилия Аэропорт Дурбан Кинг Шака, Южная Африка Аэропорт Белен Вал-ди-Канс, Бразилия Аэропорт Бодо, Норвегия Аэропорт Биллунд, Дания Аэропорт Виракопус – Кампинас, Бразилия Аэропорт Осака-Итами, Япония Аэропорт Сингапур-Чанги, Сингапур Аэропорт Сантьяго, Чили Аэропорт Фукуока, Япония Аэропорт Рио-де-Жанейро-Галеан, Бразилия Аэропорт Сальвадор-Депутадо Луис Эдуардо Магальяйнш, Бразилия Аэропорт Портленд, США Аэропорт Белу-Оризонти-Танкредо Невес, Бразилия Аэропорт Нагоя-Чубу, Япония

Напомним, какие самые гостеприимные страны и города Европы и мира для иностранцев.

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