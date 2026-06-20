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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
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Названы 20 лучших аэропортов мира: кто возглавил список

Компания AirHelp обнародовала новый рейтинг лучших аэропортов мира.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько
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Аэропорт

Аэропорт / © Pixabay

Новый международный рейтинг определил лучшие аэропорты мира и его результаты оказались неожиданными.

Авиапутешествия позволяют за считанные часы добраться до любой точки мира, однако сам процесс перелета часто может быть сложным испытанием. Очереди, задержки, отмена рейсов и неудобная инфраструктура способны существенно испортить впечатление от поездки.

Именно поэтому качество работы аэропорта играет немаловажную роль. Хороший транспортный узел может сделать путешествие комфортным, в то время как проблемы с организацией способны превратить его в неприятный опыт.

Рейтинг лучших аэропортов опубликовала компания AirHelp. Специалисты оценивали аэропорты мира по трем основным критериям: пунктуальность рейсов, инфраструктуру и комфорт, а также общее впечатление пассажиров от пребывания в аэропорту.

При оценке пунктуальности учитывались задержки и отмена рейсов, влиявших на итоговый балл. После этого все показатели объединились в единую оценку для каждого аэропорта.

Первое место в рейтинге и звание лучшего аэропорта мира получил международный аэропорт Токумэн в Панама-Сити, Панама.

Хотя другие участники первой десятки имели более высокие показатели по некоторым категориям, именно высокий уровень пунктуальности позволил Токумену опередить конкурентов и занять первое место.

Второе место занял аэропорт Форталез Пинто Мартинс в Бразилии, а третьим стал аэропорт Кейптауна в Южной Африке.

Среди аэропортов США только один представитель попал в топ-20 — аэропорт Портленда, занявший 18 место.

Несмотря на то, что Панама стала победителем благодаря первому месту аэропорта, среди стран наибольший успех продемонстрировала Бразилия.

Бразильский аэропорт Форталеза Пинто Мартинс занял второе место, в целом страна стала абсолютным лидером по количеству представителей в первой двадцатке. Девять из 20 самых лучших аэропортов мира расположены именно в Бразилии.

Кроме Бразилии, в рейтинг попали аэропорты Южной Африки и Японии. Южная Африка представлена аэропортами Кейптауна (3-е место) и Дурбан-Кинг-Шака (7-е место).

Япония вошла в список благодаря аэропортам Осака-Итами (12-е место), Фукуока (15-е место) и Нагоя-Чубу (20-е место).

20 лучших аэропортов мира по рейтингу AirHelp:

  1. Аэропорт Токумен, Панама-Сити, Панама

  2. Аэропорт Пинто Мартинс, Форталеза, Бразилия

  3. Аэропорт Кейптауна, Южная Африка

  4. Аэропорт Ресифи/Гуарарапес – Гильберто Фрейре, Бразилия

  5. Аэропорт Бразилиа – Президенте Жуселино Кубичек, Бразилия

  6. Аэропорт Рио-де-Жанейро Сантос-Дюмон, Бразилия

  7. Аэропорт Дурбан Кинг Шака, Южная Африка

  8. Аэропорт Белен Вал-ди-Канс, Бразилия

  9. Аэропорт Бодо, Норвегия

  10. Аэропорт Биллунд, Дания

  11. Аэропорт Виракопус – Кампинас, Бразилия

  12. Аэропорт Осака-Итами, Япония

  13. Аэропорт Сингапур-Чанги, Сингапур

  14. Аэропорт Сантьяго, Чили

  15. Аэропорт Фукуока, Япония

  16. Аэропорт Рио-де-Жанейро-Галеан, Бразилия

  17. Аэропорт Сальвадор-Депутадо Луис Эдуардо Магальяйнш, Бразилия

  18. Аэропорт Портленд, США

  19. Аэропорт Белу-Оризонти-Танкредо Невес, Бразилия

  20. Аэропорт Нагоя-Чубу, Япония

Напомним, какие самые гостеприимные страны и города Европы и мира для иностранцев.

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Дата публикации
Количество просмотров
120
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