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Названы 20 лучших аэропортов мира: кто возглавил список
Компания AirHelp обнародовала новый рейтинг лучших аэропортов мира.
Новый международный рейтинг определил лучшие аэропорты мира и его результаты оказались неожиданными.
Авиапутешествия позволяют за считанные часы добраться до любой точки мира, однако сам процесс перелета часто может быть сложным испытанием. Очереди, задержки, отмена рейсов и неудобная инфраструктура способны существенно испортить впечатление от поездки.
Именно поэтому качество работы аэропорта играет немаловажную роль. Хороший транспортный узел может сделать путешествие комфортным, в то время как проблемы с организацией способны превратить его в неприятный опыт.
Рейтинг лучших аэропортов опубликовала компания AirHelp. Специалисты оценивали аэропорты мира по трем основным критериям: пунктуальность рейсов, инфраструктуру и комфорт, а также общее впечатление пассажиров от пребывания в аэропорту.
При оценке пунктуальности учитывались задержки и отмена рейсов, влиявших на итоговый балл. После этого все показатели объединились в единую оценку для каждого аэропорта.
Первое место в рейтинге и звание лучшего аэропорта мира получил международный аэропорт Токумэн в Панама-Сити, Панама.
Хотя другие участники первой десятки имели более высокие показатели по некоторым категориям, именно высокий уровень пунктуальности позволил Токумену опередить конкурентов и занять первое место.
Второе место занял аэропорт Форталез Пинто Мартинс в Бразилии, а третьим стал аэропорт Кейптауна в Южной Африке.
Среди аэропортов США только один представитель попал в топ-20 — аэропорт Портленда, занявший 18 место.
Несмотря на то, что Панама стала победителем благодаря первому месту аэропорта, среди стран наибольший успех продемонстрировала Бразилия.
Бразильский аэропорт Форталеза Пинто Мартинс занял второе место, в целом страна стала абсолютным лидером по количеству представителей в первой двадцатке. Девять из 20 самых лучших аэропортов мира расположены именно в Бразилии.
Кроме Бразилии, в рейтинг попали аэропорты Южной Африки и Японии. Южная Африка представлена аэропортами Кейптауна (3-е место) и Дурбан-Кинг-Шака (7-е место).
Япония вошла в список благодаря аэропортам Осака-Итами (12-е место), Фукуока (15-е место) и Нагоя-Чубу (20-е место).
20 лучших аэропортов мира по рейтингу AirHelp:
Аэропорт Токумен, Панама-Сити, Панама
Аэропорт Пинто Мартинс, Форталеза, Бразилия
Аэропорт Кейптауна, Южная Африка
Аэропорт Ресифи/Гуарарапес – Гильберто Фрейре, Бразилия
Аэропорт Бразилиа – Президенте Жуселино Кубичек, Бразилия
Аэропорт Рио-де-Жанейро Сантос-Дюмон, Бразилия
Аэропорт Дурбан Кинг Шака, Южная Африка
Аэропорт Белен Вал-ди-Канс, Бразилия
Аэропорт Бодо, Норвегия
Аэропорт Биллунд, Дания
Аэропорт Виракопус – Кампинас, Бразилия
Аэропорт Осака-Итами, Япония
Аэропорт Сингапур-Чанги, Сингапур
Аэропорт Сантьяго, Чили
Аэропорт Фукуока, Япония
Аэропорт Рио-де-Жанейро-Галеан, Бразилия
Аэропорт Сальвадор-Депутадо Луис Эдуардо Магальяйнш, Бразилия
Аэропорт Портленд, США
Аэропорт Белу-Оризонти-Танкредо Невес, Бразилия
Аэропорт Нагоя-Чубу, Япония
Напомним, какие самые гостеприимные страны и города Европы и мира для иностранцев.