Названы 25 самых счастливых стран мира в 2026 году

Реклама

По результатам опроса определены 25 самых счастливых стран мира.

«Всемирный отчет о счастье в 2026 году» был опубликован в Международный день счастья Организации Объединенных Наций, передает Unilad.

В нем представлен рейтинг более 140 стран мира, чтобы определить, какая из них самая счастливая.

Реклама

Большинство данных происходит из опроса Gallup World Poll, и снова одна конкретная группа стран заняла первые места, за исключением одного заметного случая в этом году.

Джон Ф. Хэлливелл, основатель и редактор отчета, отметил: «Когда речь идет о счастье, важнее строить то, что хорошее в жизни, чем искать и исправлять то, что плохо. И то и другое нужно делать, сейчас больше, чем когда-либо».

Какие пять стран заняли первые места по уровню счастья

На первом месте снова оказалась вернувшаяся на первую ступеньку Финляндия.

Фрэнк Мартела – философ, исследующий научные основы счастья и считающий, что это не случайность.

Реклама

"В Финляндии к счастью относятся серьезно: благополучие является основным приоритетом государственной политики и повседневной жизни", - отметил он.

Другие страны Северной Европы также заняли первые три места: Исландия – второе, а Дания – третье, хотя раньше Дания занимала первое место.

Хотя страны Северной Европы доминировали в пятерке лидеров, а Швеция заняла пятое место, что означает, что они заняли четыре из пяти первых мест, в рейтинге был представлен еще один континент.

Это была Коста-Рика, занявшая четвертое место после стабильного роста.

Реклама

Как определяются самые счастливые страны

В отчете более 140 стран размещены в рейтинге на основе того, как живут в этих странах люди.

Используя данные Gallup World Poll, рейтинг анализирует несколько факторов в каждой стране, чтобы попытаться составить общую картину.

Среди них такие показатели, как ожидаемая продолжительность здоровой жизни, щедрость, свобода, восприятие коррупции и социальная поддержка.

Полный список 25 самых счастливых стран мира

Финляндия Исландия Дания Коста-Рика Швеция Норвегия Нидерланды Израиль Люксембург Швейцария Новая Зеландия Мексика Ирландия Бельгия Австралия Косово Германия Словения Австрия Чехия Объединенные Арабские Эмираты Саудовская Аравия Соединенные Штаты Америки Польша Канада

