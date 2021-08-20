Названы пять самых распространенных за последний месяц симптомов COVID-19 у вакцинированных людей

Названы пять самых распространенных за последний месяц симптомов COVID-19 у вакцинированных людей

Индийская мутация коронавируса у вакцинированных людей в случае заражения имеет значительно большую вероятность развития симптомов, чем ранее известный штамм COVID-19.

Полностью вакцинированные против коронавируса могут инфицироваться COVID-19, но болезнь пройдет в более легкой форме. В то же время, людей предупредили о пяти симптомах, которые в последнее время чаще всего наблюдаются в полностью вакцинированных лиц и могут свидетельствовать о заражении коронавирусом.

Об этом пишет Metro со ссылкой на последние исследования.

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Последнее исследование показало, что тот, кто заразится именно штаммом Delta, несмотря на полный курс вакцинации, имеет значительно большую вероятность развития симптомов по сравнению с предыдущими штаммами. Приложение ZOE Covid, который отслеживает вспышку, обнаружил самые распространенные симптомы, о которых сообщают те, кто недавно заразился COVID — это насморк, головная боль, потеря обоняния, чихание и боль в горле.

Вчера, 19 августа, результаты исследования Оксфордского университета, в котором приняли участие 700 тысяч полностью вакцинированных людей, показали, что примерно половина заразившихся, имели эти симптомы.

Профессор Тим Спектор, ведущий исследователь ZOE, предупредил, что данные показывают, что вакцины со временем могут становиться менее эффективными. Это означает, что пожилые и впечатлительные люди, которые получили вакцину в начале года, вероятно, теперь могут чаще болеть.

Последнее обновление программы показало, что сейчас в Британии есть 13 604 новых симптоматических случаев в полностью вакцинированных людей, чьл незначительно выросло по сравнению с прошлой неделей после нескольких недель снижения.

"Ежедневные случаи заболевания COVID остаются упрямо высокими, но в отличие от предыдущих волн, эти показатели еще не переходят в большое количество госпитализаций и смертей. Однако, видя, что происходит с ростом смертности в Израиле, мы должны быть бдительными", — говорит профессор Спектор.

Напомним, украинцам объяснили, можно ли пить алкоголь, мочить руку и заниматься спортом после вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, куда обращаться, если после вакцинации от коронавируса в электронной системе нет данных.

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