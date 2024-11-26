Назвав дочь в честь близкого человека, женщина теперь не может этого выдержать: что случилось

Женщина, которая несколько месяцев назад родила дочь, дала ей имя умершей матери. Однако теперь она сталкивается с трудностями использования этого имени.

Об этом она рассказала на Reddit

Оказалось, что она еще не смогла смириться с потерей матери, и для нее имя дочери ассоциируется именно с ее покойной мамой. Поэтому женщина не может привыкнуть к новому имени и не может называть малышей так, как планировала. На Reddit и ищет советы, как пережить этот трудный период.

Автор вспоминает, что еще при жизни мать не очень любила свое имя, но сама она всегда восхищалась им и обещала, что если будет дочь, обязательно назовет ее в честь матери.

После того как узнала, что ждет девочку, она без сомнений решила, что так и будет. Однако когда дочери исполнилось почти два месяца, женщина осознала, что не может привязаться к этому имени, потому что это напоминает ей о потере матери.

В ответ многие Reddit выразили соболезнования и поделились собственными советами. Одни советовали использовать другие варианты имен или прозвища до того, как появится готовность называть ребенка его настоящим именем, другие предлагали просто позволить пройти этот этап и привыкнуть к имени постепенно.

Несколько комментариев также упоминали, как они сами меняли или добавляли вторые имена из-за сложных эмоций, связанных с памятью об умерших родственниках.

Напомним, женщина из Китая, родившая девятерых детей, стремится иметь по ребенку каждого из 12 китайских знаков зодиака, мотивируя это желанием "не тратить впустую хорошие гены своего мужа".

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