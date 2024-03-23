Называет себя русским и распространяет пропаганду Кремля: Чехия высылает гражданина Украины (фото)

Последние десять лет украинец распространял прокремлевские и антиукраинские нарративы в Чехии.

Чехия высылает из страны гражданина Украины Александра Барабанова, который годами распространял прокремлевские и антиукраинские нарративы. Власти заявили, что он представляет угрозу для нацбезопасности Чехии в связи с пророссийскими взглядами.

Об этом пишет Deník N.

Известно, что Александр Барабанов прибыл с родителями в Чехию более 20 лет назад.

Ему отозвали постоянный вид на жительство, украинец должен будет уехать из Чехии.

В МВД страны заявили об обоснованных опасениях по поводу того, что Барабанов может представлять угрозу для нацбезопасности страны, на основе полученной от спецслужб информации.

Александр Барабанов считает себя россиянином. Издание пишет, что с периода после Революции достоинства он распространял пророссийские нарративы вокруг событий, в частности в эфире чешских СМИ.

Барабанов подтвердил решение властей Чехии и заявил, что не знает, куда ему придется уезжать. Он опасается депортации в Украину, потому что его могут "задержать на границе и принудительно отправить на фронт".

Напомним, вырвавшийся из РФ украинский подросток боится возвращаться в Украину после влияния российской пропаганды.

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