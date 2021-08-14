Называл себя "Терминатором" и ненавидел женщин: что известно о стрелке из британского Плимута

23-летний Джейк Дэвисон страдал комплексом неполноценности.
Появились подробности о 23-летнем Джейке Дэвисоне, который устроил стрельбу в британском городе Плимуте и убил пять человек, а затем покончил с собой. Среди них — его мать и трехлетняя девочка.
Об этом собщает Dailymail.
В Сети нашли его YouTube-канал. В последнем ролике убийца жаловался, что не может похудеть и найти себе девушку, называл себя "толстым и уродливым", чтобы заниматься сексом. Стрелок заявлял, что его "победила жизнь". Он выражал восхищение киногероем "Терминатором".
"Мне нравится иногда думать, что я Терминатор", — говорил Дэвисон.
Также он упоминал об инцелах — субкультуре, участники которой отказываются от секса против своей воли. В своих интимных неудачах они винят женщин. Это движение оправдывает насилие над женщинами как месть мужчин, которых отвергают как сексуальных партнеров.
Он также рассказал, что поддерживает массовые убийства, включая резню в Хангерфорде в 1987 году — одно из самых жутких британских нападений в истории, когда безработный застрелил 16 и ранил 15 человек перед тем, как покончить с собой. Массовое убийство стало первым в истории Британии и привело к поправке в законе об огнестрельном оружии.
Напомним, что в Великобритании нападающий застрелил ребенка и мать и продолжил убивать случайных прохожих.