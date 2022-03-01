Называл войну в Украине "операцией" РФ: министра обороны Болгарии уволили за пророссийские симпатии

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков сказал, что об агрессии РФ София будет говорить в один голос с Европейским Союзом.

Министр обороны Болгарии Стефан Янев был отправлен в отставку после скандального высказывания о войне в Украине.

Об этом сообщает Reuters и "Радио Свобода".

Янева называют симпатиком Болгарской социалистической партии – наследницы коммунистов. Он предложил называть вторжение российских войск в Украину "операцией", а не войной, поскольку этот термин избегает сам Путин.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в понедельник уволил Янева и добавил, что об агрессии РФ София будет говорить в один голос с Европейским Союзом.

"Мой министр обороны не может использовать слово "операция" вместо слова "война". Нельзя назвать это операцией, когда тысячи солдат с одной и другой стороны уже убиты", — сказал Петков.

Это уже не первый скандал, связанный со Стефаном Яневым. Когда в январе Путин потребовал вывести все войска Североатлантического союза из стран-членов НАТО по состоянию на 1997 год, Янев предложил обеспечить защиту Болгарии только национальными вооруженными силами. Это вызвало шквал критики в его адрес со стороны проевропейских политиков и общественности в Болгарии.

Напомним, что Болгария закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний.