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Называл войну в Украине "операцией" РФ: министра обороны Болгарии уволили за пророссийские симпатии

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Называл войну в Украине "операцией" РФ: министра обороны Болгарии уволили за пророссийские симпатии

Associated Press

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков сказал, что об агрессии РФ София будет говорить в один голос с Европейским Союзом.

Министр обороны Болгарии Стефан Янев был отправлен в отставку после скандального высказывания о войне в Украине.

Об этом сообщает Reuters и "Радио Свобода".

Янева называют симпатиком Болгарской социалистической партии – наследницы коммунистов. Он предложил называть вторжение российских войск в Украину "операцией", а не войной, поскольку этот термин избегает сам Путин.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в понедельник уволил Янева и добавил, что об агрессии РФ София будет говорить в один голос с Европейским Союзом.

"Мой министр обороны не может использовать слово "операция" вместо слова "война". Нельзя назвать это операцией, когда тысячи солдат с одной и другой стороны уже убиты", — сказал Петков.

Это уже не первый скандал, связанный со Стефаном Яневым. Когда в январе Путин потребовал вывести все войска Североатлантического союза из стран-членов НАТО по состоянию на 1997 год, Янев предложил обеспечить защиту Болгарии только национальными вооруженными силами. Это вызвало шквал критики в его адрес со стороны проевропейских политиков и общественности в Болгарии.

Напомним, что Болгария закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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