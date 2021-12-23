Называла "маленькой игрушкой": в Великобритании осудили учительницу, изнасиловавшую девочку

Педагог издевалась и насиловала ребенка вместе со своим 52-летним любовником.

В Великобритании к 13 годам заключения приговорили бывшую заместительницу директора начальной школы Джули Моррис, которая вместе с любовником издевалась и насиловала девочку младше 13 лет, называя ее "маленькой игрушкой".

Об этом сообщает Daily Mail.

44-летняя педагог из города Уиган признала вину в совершении 18 преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми.

Также читайте В Донецкой области мужчина воспользовался отсутствием жены и изнасиловал падчерицу

Женщина, в частности, призналась в изнасиловании, подстрекательстве ребенка младше 13 лет к сексуальной активности, сексуальной активности в присутствии ребенка, создании и владении непристойными изображениями ребенка, а также во вступлении в сексуальное общение с ребенком.

По данным следствия, Джули действовала вместе с 52-летним любовником Дэвидом Моррисом, с которым познакомилась в 2016 году через приложение Plenty of Fish. Оба злоумышленника на тот момент были разведены со своими партнерами, их отношения "быстро стали интенсивно сексуальными".

Так, пара начала делиться своими "графическими и развратными" фантазиями, которые превратились в "грязную" реальность, когда сообщники организовали чат с жертвой, в котором они обсуждали, как будут издеваться над "своей маленькой игрушкой".

Впоследствии любовники сняли серию видеороликов, на которых сначала жестоко обращались с ребенком до 13 лет, а затем насиловали его. Дэвид уже признал вину по 34 пунктам обвинения, его приговорили к 16 годам заключения.

Во время заседания Королевский суд Ливерпуля заслушал видео, где Джули Моррис смеется во время насильственных действий.

По словам правоохранителей, "грязные тайны" пары были раскрыты, когда полиция обнаружила разговор о сексуальном насилии над детьми в изъятом во время обысков телефоне Дэвида. Тогда мужчину задержали, однако впоследствии отпустили, изъяв несколько других устройств, в том числе компьютер.

Кроме видео и изображений, офицеры просмотрели 175 тысяч страниц сообщений между парой, "раскрывающих откровенные сексуальные связи". Известно, что Джули присылала любовнику фотографии учащихся из своей школы, однако ни одно из правонарушений не связано с ее местом работы.

Пару задержали при попытке побега, когда они ехали в автофургоне с 10 тысячами фунтов стерлингов. Главный детектив-инспектор Бев Хайланд сказала, что "эти чрезвычайно серьезные преступления, совершенные Джули и Дэвидом Моррисом, оказали разрушительное влияние на жертв и их семьи".

"Подсудимые полностью осознавали свои действия во время совершения этих печальных преступлений, и мы приветствуем длительные приговоры в 16 и 13 лет, вынесенные судом. Я надеюсь, что теперь можно утешиться тем, что обвиняемые проведут значительное количество времени в тюрьме и больше не смогут наносить какой-либо дополнительный вред детям", — подчеркнула она.

Окружной прокурор Дамион Ллойд рассказал, что у пары "сформировался ужасный сексуальный интерес к детям, и они воплотили в жизнь самые неприятные фантазии на жертве".

"Похоже, что отношения между ними – это просто цикл самоподдержки, когда они эффективно подталкивают друг друга к худшим и худшим поступкам", – указал он, добавив, что за 20 лет работы это дело стало "верхушкой" "самых отвратительных и развратных действий, которые люди могут обсуждать и совершать", пишет BBC.

Тем временем родители учеников Центральной начальной школы C of E St George's в Уигане шокированы информацией о преступлениях учительницы, которая казалась "прекрасной". "Будто у нее раздвоение личности", — поделился один из родителей.

Читайте также: