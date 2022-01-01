Называла "смыслом жизни": мать продала знакомому свою 5-летнюю дочь, он изнасиловал и убил девочку

Женщина отрицает официальную версию полиции.
В США мать продала знакомому мужчине свою 5-летнюю дочь. Он изнасиловал и убил девочку.
Об этом сообщает nypost.com.
35-летнюю Келли Силп из г. Колумбус задержала полиция после жестокого убийства ее 5-летней дочери. Женщина обвиняется в том, что она продала убийцы свою дочь.
Подозреваемая все возражает и на одном из телешоу даже заявила, что "дочка была смыслом ее жизни". Женщина утверждает, что девочку 13 декабря якобы похитили из дома. Однако у прокуроров другая версия: они считают, что мать продала для сексуальной эксплуатации 5-летнюю девочку 37-летнему Джереми Уильямсу. После этого он изнасиловал и задушил девочку. Ее тело было найдено в доме Вильямса в г. Феникс-Сити, штат Алабама.
Отец 5-летней девочки Кори Холланд назвал подозреваемую "чудовищем". Он добавил, что будет настаивать на справедливом наказании женщины.
В полиции сообщили, что они продолжают расследовать резонансное дело.
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