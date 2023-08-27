"Называли себя молодыми украинцами": в Польше распространили фейк о драке из-за "Слава Украине"

Полиция Польши опровергла причастность украинцев к потасовке, которая произошла в Варшаве. Столкновение якобы началось после того, как группа людей, назвавших себя украинцами, заставляла граждан Польши говорить "Слава Украине".

Главное управление полиции Варшавы уже высказалось об инциденте.

Польские правоохранители объяснили, что на Вислинском бульваре в Варшаве действительно произошло столкновение, и правоохранители прибыли на место через несколько минут после вызова.

"В общей сложности были допрошены 13 человек, в том числе граждан Грузии, которые были идентифицированы как агрессоры. Граждан Украины среди опрошенных не было. На месте происшествия также присутствовала карета скорой помощи, медицинская помощь никому не понадобилась", – сообщили в полиции.

Полиция Польши об инциденте в Варшаве Фото: скрин Х

Одним из первоисточников информации о драке между "украинцами и поляками" на набережной в Варшаве стал аккаунт Gazeta Stonoga, связанный с обличителем и фигурантом ряда уголовных производств Збигневом Стоногой.

В сообщении утверждается, что в ночь на пятницу "группа молодых людей, которые называли себя молодыми украинцами", решила "поглумиться над группой польских юношей" и якобы требовала, чтобы поляки по очереди выкрикивали "Слава Украине".

"Поляки отказались, утверждая, что они поляки и не будут выкрикивать эти тексты. Тогда их начали бить и толкать ногами. Восемь из них получили многочисленные травмы, а одна (студентка-психологиня) находится в больнице", – говорится в сообщении, где заявляется, что нападавших "отпустили"

Уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин считает, что этот случай "используется в операции по дестабилизации внутренней ситуации в Польше и подстрекательству поляков".

"Это способ действий, отвечающий операциям России против Польши", — отметил он.

Тем временем в Польше 17 ультрас из — за национальности жестоко избили и ограбили двух мужчин из Украины. Правоохранители рассказали, что это произошло из-за национальности потерпевших.

Читайте также: