"Называли украинцем": в России дети избили 9-летнего мальчика из-за надувных санок – что произошло

Дети набросились на мальчика из-за надувных санок в сине-желтом цвете.

В городе Нолинск Кировской области РФ дети избили 9-летнего мальчика во время катания с горки и называли его "украинцем" из-за надувных санок цвета украинского флага.

Об этом пишут местные СМИ.

"Дети на горке избивали и обзывали его "украинцем", – рассказала мама ребенка.

Также, по ее словам, родители мальчика, принимавшего основное участие в избиении, извинились перед ней.

"Сейчас с тем ребенком и с его родителями работают. Детали их общения мне неизвестны", — добавила мама пострадавшего мальчика.

Она также сказала, что не собирается привлекать к ответственности ребенка.

Напомним, в Москве двое школьников попали в реанимацию из ресторана "Вкусно – и точка".

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