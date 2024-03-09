NBC: Республиканцы работают над собственным пакетом помощи Украине – денег просто так не будет

Голосование по документу о столь важной для Украины помощи может быть перенесено на апрель.

Республиканцы в Палате представителей, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей, занимающихся национальной безопасностью, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине – альтернативы, которую, как они надеются, может принять Конгресс, не оттолкнув представителей консервативного крыла РП, выступающих против дальнейшего финансирования Украины

Об этом пишет NBC News со ссылкой на собственные источники.

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По информации источников, планы находятся на предыдущих стадиях и еще далеко не полностью сформированы, но республиканцы, поддерживающие Украину, хотят быть готовы принять закон, как только Конгресс утвердит бюджетные законы.

Дальнейшее ожидание может отодвинуть принятие критически важной помощи для Украины на апрель, учитывая запланированный двухнедельный перерыв в Конгрессе в конце марта.

Что предлагается

Среди выдвигаемых предложений есть предоставление части невоенной помощи как займа (кредита).

Экономическая помощь для поддержания общего функционирования правительства Украины и его долгосрочных усилий по восстановлению по этому плану будет подпадать под условия кредита. Российские активы, арестованные правительством США из-за санкций, также могут быть использованы в качестве залога для займов украинцам.

Предоставление кредитов как части пакета помощи призвано уменьшить беспокойство консервативного крыла в Палате представителей, критиковавших миллиардные объемы американской помощи Украине. Они заявляли, что не поддерживают дальнейшее выделение денег американских налогоплательщиков без долгосрочного плана победы в войне.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун. Но закон о предоставлении поддержки Украине так и не был принят.

Тем временем в Белом доме думают над военной помощью Украины из бюджета армии США, пока Конгресс тормозит.

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