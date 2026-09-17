НБУ изменил курс по учетной ставке: что повлияло на решение регулятора

НБУ / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

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Национальный банк Украины в 2026 году сначала начал снижать учетную ставку, однако впоследствии вынужден был вернуться к ее повышению. Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, на решение регулятора повлияли последствия войны, атаки РФ на энергетику, ситуация на Ближнем Востоке и удорожание энергоносителей и горючего.

Об этом сообщает Forbes .

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В январе 2026 года НБУ впервые с 2024-го снизил учетную ставку - с 15,5% до 15%. Ранее регулятор планировал начать цикл смягчения монетарной политики еще в третьем квартале 2025 года, однако решил сохранить ставку на неизменном уровне из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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После январского снижения Нацбанк ожидал, что в марте сможет снизить ставку еще на 0,5 процентного пункта. Однако этим планам помешала война на Ближнем Востоке, повлекшая стремительный рост стоимости энергоносителей.

В результате регулятор оставил учетную ставку на уровне 15%, в то же время подчеркивая, что при необходимости готов перейти к ее повышению.

В июле 2026 г. такая необходимость, по мнению НБУ, возникла. А осенью регулятор был вынужден повысить ставку еще раз. Причинами стали усиление российских обстрелов и стремительное удорожание горючего из-за войны на Ближнем Востоке.

Ранее НБУ ослабил валютные ограничения для украинцев . Лимит на покупку безналичной валюты увеличили в четыре раза – до 200 тыс. грн в месяц вместо 50 тыс. грн. Также вдвое – до 200 тыс. грн в день – увеличили лимит на снятие наличных с валютных счетов в Украине и за рубежом. Лимит на оплату товаров и услуг за рубежом по гривневым счетам также составляет 200 тыс. грн в месяц. Отдельно НБУ разрешил в пределах соответствующих лимитов оплачивать аренду жилья за границей, в частности, переводами со счета на счет.

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