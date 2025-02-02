"Не 200 миллиардов": Зеленский сообщил, какую помощь Украина действительно получила от США

США предоставили Украине финансовую поддержку в размере 70 миллиардов долларов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Associated Press.

"Сегодня мы слышим от США, что Америка дала Украине сотни миллиардов, а именно 177 миллиардов долларов, если сказать более точно. Я, как президент, воюющей страны вам говорю: мы получили более 75-ти. То есть 100 миллиардов из этих 177 мы никогда не получали. И это важно», — сказал он.

Также Зеленский уточнил, какой именно была американская помощь.

Мы говорим о конкретных вещах. Мы получили это не деньгами, а оружием. Мы оружия получили на 70 с чем-то миллиардов. Есть обучение, тренировка, есть дополнительный транспорт, гуманитарные и социальные программы и т.д. Но когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов в поддержку армии, это неправда", — сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что помощь от США действительно велика.

"Я не знаю, где все эти деньги. Может это правда на бумаге. Может быть, мы не спорим и благодарны за все. Но как президент я фиксирую, что мы получили больше 70 миллиардов. Это большая помощь, но это не 200", – добавил он.

Напомним, ученая Элейн Маккаскер написала о том, что многих американцев беспокоит то, что США тратят слишком много денег на помощь Украине.

Читайте также: