"Не 21 января": глава МИД Британии назвал возможную дату завершения войны в Украине

Британский министр пока не видит "никаких доказательств" того, что Путин готов сесть за стол переговоров.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что мирный план избранного президента США вряд ли заработает сразу после его инаугурации и соглашение не будет достигнуто уже 21 января.

Об этом он говорил в интервью BBC Radio 4.

“Дональд Трамп еще не у власти. Я думаю, что из того, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отталкивания, что каким-то образом соглашение будет достигнуто 21 января. Я думаю, что сейчас это маловероятно”, — сказал Лемми.

По его словам, планы мирного соглашения Трампа откладываются примерно до Пасхи, которую в 2025 году, как известно, все христиане, несмотря на различные календари, будут праздновать одновременно — 20 апреля.

"Мы слышим, что график несколько сместился к Пасхе", — добавил британский министр иностранных дел.

Дэвид Лемми заметил, что пока не видит "никаких доказательств" того, что Путин готов сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну.

"[Я не вижу] никаких доказательств того, что Путин хочет сесть за стол переговоров", — подчеркнул он.

Лемми также сказал, что эра мира после Холодной войны закончилась, а будущая безопасность Европы находится "на острие ножа".

Напомним, ранее назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог спрогнозировал, сколько времени будут продолжаться поиски приемлемого решения для завершения войны в Украине.

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