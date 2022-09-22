Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Не 300 тысяч человек: СМИ назвали реальную цифру россиян, которых планируют мобилизовать на войну против Украины

Дата публикации
Просмотры
5273
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Не 300 тысяч человек: СМИ назвали реальную цифру россиян, которых планируют мобилизовать на войну против Украины

Фото: Associated Press

В России в законе о мобилизации засекретили пункт, в котором говорится о количестве лиц, которых планируют призвать.

Это произошло, поскольку российские власти планируют призвать на войну против Украины один миллион россиян.

Об этом сообщает "Новая газета. Европа".

СМИ узнало о количестве мобилизованных со ссылкой на свои источники в администрации диктатора Путина. Оказалось, что это – один миллион человек.

Как говорится, во время разговоров о количестве мобилизованных долго спорили, однако впоследствии определились, что это будет миллион россиян.

Шойгу и спикер Путина Песков же соврали о том, что мобилизуют 300 тыс. россиян, чтобы отправить их на войну против Украины.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов убежден, что Путин не соберет 300 тысяч военных для войны в Украине.

Читайте также:

Эксклюзив с генсеком НАТО: Йенс Столтенберг - о мобилизации в России и псевдореферендуме

Эксклюзив с генсеком НАТО: Йенс Столтенберг - о мобилизации в России и псевдореферендуме

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация