"Не алкоголичка": как в МИД РФ отреагировали на заявления о "пьяной шм*ре" Захаровой

Министерство иностранных дел России официально отреагировало на скандальные заявления пропагандиста Евгения Сатановского, который назвал дипломатку Марию Захарову "шм*рой, которая сильно пьет".

Как говорится в заявлении МИД, 17 октября Сатановский на канале израильского журналиста "распространил заведомо ложную информацию и оскорбительные высказывания" в отношении официального представителя, директора Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой.

"Это привело к освобождению Евгения Сатановского с канала "Соловьев LIVE", где он вел авторскую передачу", — отметили в МИД РФ.

МИД РФ/Телеграмм

Эту публикацию российское министерство подало как опровержение фейка о том, что Захарова не является алкоголичкой.

Напомним, телеведущий канала "Соловьев Live" Евгений Сатановский назвал Марию Захарову "пьяной шм*рой" за ее антиизраильские высказывания.

Ответная цитата прозвучала во время беседы Сатановского с израильским журналистом на его YouTube-канале.

Также ранее сообщалось, что Андрей Гурулев призывает возродить в России понятие "враг народа".

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