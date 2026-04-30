Не Беларусь и не Китай: какая страна стала ключевым союзником России в войне

Война России в Украине могла бы развиваться иначе без участия Северной Кореи. Оружие и войска, предоставленные режимом Ким Чен Ына, поддерживали многолетние бомбардировки украинских городов, а также помогли отбить неожиданное вторжение на российскую территорию в 2024 году.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным государственного Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи, между августом 2023 года и декабрем 2025 года Северная Корея, вероятно, поставила оружие и войска на сумму до 14,4 миллиарда долларов для поддержки войны России в Украине. Большая часть этой суммы, вероятно, была или будет оплачена Россией в виде военных технологий и связанных с ними высокоточных компонентов.

Северная Корея имеет одни из самых больших запасов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с вооружением, которое Россия тратит в Украине. Это также одна из немногих стран, которые имеют достаточные запасы танков советской эпохи, подобных тем, что развернула Россия, а это означает, что она может поставлять запасные части.

Кроме того, Северная Корея активно производит баллистические ракеты малой дальности, подобные некоторым ракетам, которые Россия выпустила по Украине.

В этом году высокопоставленные российские чиновники снова посетили Северную Корею, что может обернуться большей военной помощью от Ким Чен Ына. Вероятно, в Кремле надеются на новую северокорейскую поддержку для того, чтобы возобновить свое захватническое наступление в Украине.

Что получает Северная Корея

Как одна из беднейших стран мира, Северная Корея отчаянно нуждается в еде, энергии и сырье, и все это может поставлять Россия. Материалы и наличные деньги из России помогают Ким Чен Ыну оставаться у власти, стабилизируя цены на потребительские товары и поддерживая строительство новых заводов и жилья.

Сотрудничество с Россией также способствует расширению военных возможностей Северной Кореи и ее арсенала ядерного оружия, что увеличивает угрозу, которую представляет эта страна для США и их союзников в Восточной Азии.

В частности, два северокорейских военно-морских эсминца были построены с помощью России, говорят эксперты. Россия также помогла этой восточноазиатской стране модернизировать свои системы радиоэлектронной борьбы, включая средства постановки помех, согласно отчету многонациональной группы, которая следит за нарушениями Северной Кореей санкций Организации Объединенных Наций.

В ежегодном отчете об оценке угроз, разработанном разведывательными органами США, говорится, что Северная Корея получила «ценный военный опыт и военные технологии от России», участвуя в боевых операциях против Украины.

Напомним, недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности и в дальнейшем поддерживать политику России и углублять военное сотрудничество с Москвой.

