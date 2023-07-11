Не боец ВСУ: МИД разыскал украинца, которого Wizz Air сняла с рейса – что о нем известно (фото)

Венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса Тель-Авив – Варшава украинца с протезом, потому что его состояние здоровья "могло угрожать ему во время полета". Некоторые израильские СМИ писали, что пассажиром якобы был ветеран ВСУ, возвращавшийся в Украину после лечения в Израиле.

Однако МИД Украины опроверг такую информацию о мужчине, там рассказали, что инвалидность Александр получил в результате аварии. Об этом на своей странице в Facebook рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Мы разыскали украинца, которому отказали в посадке на самолет в аэропорту Тель-Авива несколько дней назад. Сегодня украинский консул в Израиле помог Александру сесть на рейс в Европу, откуда он отправится к своим родным в Украине. Важная информация: наш гражданин никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном. Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Но он украинский гражданин, поэтому для нас было обязанностью оказать ему помощь", — говорится в сообщении.

Олег Николенко также подчеркнул, что, несмотря на официальные извинения венгерской авиакомпании Wizz Air, права украинского гражданина были нарушены.

"Ожидаем завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром. Будем держать этот вопрос на контроле. Защита прав и интересов всех украинцев за рубежом, независимо от их профессии и жизненных обстоятельств, является абсолютным приоритетом для МИД Украины. Граждане всегда могут рассчитывать на помощь", — подчеркнул спикер МИД.

Напомним, в Польше разбился бус с украинцами – погибла молодая женщина, много раненых (фото).

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